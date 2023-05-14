شكرا لقرائتكم خبر هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية تحقق المركز الأول في جائزتي منظمة CIPS ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية «إكسبرو» جائزتين بالمركز الأول، مقدمتين من منظمة «CIPS» العالمية لسلاسل الإمداد والمشتريات، ضمن منافستها مع عدد من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص في المنطقة، وتعد الجائزتان متخصصتين في مجال المشتريات والتموين.

وحصدت «إكسبرو» الجائزتين من خلال ترشيحات القصص المقدمة، وهي: جائزة أفضل مشروع عمل جماعي تعاوني، بالشراكة مع وزارة الصحة، والخدمات الطبية في وزارة الدفاع، والشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني، ومؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، والشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية «نوبكو»، والجائزة الثانية جاءت بعنوان: التنوع المتميز وممارسات الشمول في فرق المشتريات، والتي تأتي لتنويع قاعدة الموردين وزيادة فرص المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتعزيز حجم المشاركة في الاتفاقيات الإطارية المبرمة بشكل يضمن تعدد المنتجات والخدمات لقطاع تكنولوجيا المعلومات والمستلزمات المكتبية.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي المكلف لوحدة أعمال المشتريات الحكومية هاني مرزا، أن هذا الفوز يعد إنجازا يعكس الالتزام بتحقيق أعلى معايير الكفاءة والجودة في قطاع المشتريات الحكومية، وتأكيدا للجهود التي تبذلها «إكسبرو» بالتعاون مع شركاء النجاح في الجهات الحكومية في مجال كفاءة الإنفاق والمشتريات الحكومية، مقدما الشكر للجهات الحكومية على جهودهم المقدرة في إسهامهم لإنجاح نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والذي يعد ركن أساس في المشتريات والتوريد الحكومي في المملكة، ويدعم القطاع الخاص من منشآت صغيرة ومتوسطة، ويسهم كذلك في تعزيز المحتوى المحلي.

وتعد جائزة منظمة «CIPS» من الجوائز العالمية المرموقة، والتي أُقيمت العام الحالي في مدينة دبي لنسخة الشرق الأوسط، تقديرا عالميا لأفضل الأعمال في قطاع المشتريات، وتمنح للمؤسسات والشركات التي تحقق أعلى مستويات التميز في أنشطة المشتريات وسلاسل الإمداد، بناء على تقييم مستقل وشامل مصمم في مجال المشتريات للمنظمة؛ ويسلط البرنامج الضوء على التحسينات المنتظمة والقيَّمة، إضافةً إلى دور المشتريات بوصفها جزءا أساسيا من استراتيجية المنظمة.

يذكر أن معهد تشارترد للشراء والتوريد (CIPS) منظمة عالمية متخصصة في قطاع المشتريات وسلاسل الإمداد، وقد تأسس في المملكة المتحدة، ويضم أكثر من 70 ألف عضو، فضلا عن كونه منظمة مهنية غير ربحية لمتخصصي سلسلة التوريد والمشتريات، ويكرَّس جهوده لتعزيز وتطويرقطاع المشتريات وسلسلة التوريد.