هيئة تطوير بوابة الدرعية تتعاون مع جامعة الفيصل بالتدريب والبحوث

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت هيئة تطوير بوابة الدرعية مذكرة تفاهم مع جامعة الملك فيصل، لتعزيز التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات التي من ضمنها توظيف الطلاب وتدريبهم، والبحوث، والمجالات الأكاديمية والثقافية. ووقع مذكرة التفاهم رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد العوهلي والرئيس التنفيذي لمجموعة هيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزيريلو. وأعرب العوهلي عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم، مبينا أنها ستسهم في الارتقاء بمستوى المعرفة والمهارات لدى خريجي الجامعة عبر عملهم في هيئة تطوير بوابة الدرعية، وستعزز من خبراتهم العملية، لافتا إلى أن الاتفاقية ستعزز التعاون بين الطرفين في تنظيم المعارض والمؤتمرات الوظيفية، وزيارات الوفود وتنظيم الفعاليات المختلفة، وكذلك التعاون في المشاريع والمبادرات المشتركة، إضافة إلى تنسيق البرامج والفعاليات التطوعية المعدة خصيصا لطلاب وطالبات جامعة الملك فيصل. أبرز مجالات التفاهم





بحث فرص الخريجين المتميزين للعمل بمشاريع هيئة تطوير بوابة الدرعية



توفير فرص تدريبية تعاونية لطلاب الجامعة في الهيئة



توفير برامج التعليم التنفيذي والدراسات العليا لموظفي الهيئة



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