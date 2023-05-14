9 اتفاقيات تأمين على صادرات واستثمارات بـ300 مليون دولار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوضح الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، الذراع التأمينية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أسامة القيسي، أن منتدى القطاع الخاص شهد حضورا مميزا من الشركاء في القطاعين العام والخاص، وتم خلاله توقيع 9 اتفاقيات للتفاهم وعقود التأمين، على عمليات صادرات واستثمارات في الدول الأعضاء، بقيمة إجمالية بلغت 300 مليون دولار، مع جهات كان أبرزها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) عضو مجموعة البنك الدولي، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، وشركة المقاولون العرب.

ونظمت مؤسسات القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال الفترة من 11 - 13 مايو الجاري بمحافظة جدة، «منتدى القطاع الخاص في نسخته الحادية عشرة»، بحضور أكثرَ من 70 متحدثا و25 عارضا و2000 مشارك، يمثلون 80 بلدا.

وسلط المنتدى الضوء على أنشطة مجموعة البنك وخدماتها ومبادراتها في الدول الأعضاء، خلال تعزيز خدماتها للقطاع الخاص الذي يتطلع إلى الاستثمار في المملكة وتعزيز رؤية 2030.

كما استعرض الفرص والتحديات التي تواجه قطاع الأعمال في الدول الأعضاء، وكذلك أدوات التمويل المتاحة، مثل خطوط التمويل، وتمويل وتنمية التجارة، وتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات على سبيل المثال لا الحصر.

وطرح المنتدى خلال فعالياته المختلفة موضوعات اقتصادية ومشروعات تنموية مختلفة، تم نقاشها خلال الجلسات، إلى جانب تقديم عروض لفرص التجارة والاستثمار.

وتضمن برنامج المنتدى جلسات حوارية عدة ومناقشات حول الأنشطة والأدوار، والدعم الذي يتم توفيره لتلبية احتياجات الدول الأعضاء، وعقد لقاءات ثنائية (B2B and B2G) بهدف التواصل وعقد الشراكات وإقامة علاقات تجارية، وتبادل الخبرات وعرض قصص النجاح.

يذكر أن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، قامت منذ إنشائها في 1994 بالتأمين على عمليات صادرات وواردات واستثمارات تتجاوز مبلغ 99 مليار دولار، لصالح مستفيدين في الدول الأعضاء، وتتصدر المملكة قائمة الدول المستفيدة من خدمات المؤسسة.