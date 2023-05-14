المملكة تستحوذ على 67% من المشاريع الابتكارية لمسابقة الشركات الناشئة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توجت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، على هامش اجتماعاتها السنوية خلال أعمال منتدى القطاع الخاص في نسخته الحادية عشرة، الفائزين بمسابقة الشركات الناشئة بعد عرض المشاريع والأفكار الابتكارية، والتي نظمتها مؤسسات القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك «المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة»، بدعم من منتدى القطاع الخاص، وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية وإدارة التمكين الاقتصادي التابعين للبنك الإسلامي للتنمية، والشركاء المحليين من مؤسسات حكومية وقطاع خاص بالمملكة، وجميع البلدان الأعضاء.

وتضمنت المسابقة مسارين: الأول للأفكار والثاني للشركات الناشئة، إذ استحوذت المملكة على 67% من حجم المشاريع الابتكارية لمسابقة الشركات الناشئة، التي تستهدف الشركات الرقمية الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة التي تتطلع إلى تسهيل تقديم الخدمات والحلول الرقمية عبر الحدود، والمجالات المختلفة والقابلة للتشغيل البيني، مع تسريع نموها الممكن رقميا، ومنحت مسابقة الشركات الناشئة المبتكرين ورواد الأعمال والشركات الناشئة الجوائز، لتطويرهم حلولا خلال المنتجات والخدمات، مع إحداثهم تأثيرا إيجابيا على البلدان الأعضاء.

وسعت المسابقة إلى تعزيز المواهب في الدول الأعضاء، خلال التأثير الاجتماعي والمبادرات الرقمية التي تدمج التقنيات المتطورة والشركات الناشئة والإبداع في شكل مقترحات، تصوغ حلولا لمختلف المشكلات والفرص في المنطقة، وركزت على 3 مجالات موضوعية واسعة: أولها (1) حلول التكنولوجيا المالية وتغطي حلول تدفق البيانات، وحلول المنصات الرقمية عبر الحدود، وتكنولوجيا الهاتف المحمول، وإدارة الملكية الفكرية، والأمن السيبراني، والحركة الرقمية للفنون الإبداعية.

والثانية (2) الاستدامة وحلول سلسلة التوريد، وتغطي التصنيع الذكي، والتجارة الالكترونية، وإدارة الاقتصادات المشتركة، وتحسين سلسلة التوريد الرقمية، والحلول اللوجستية لشركات التجارة الالكترونية، وتكنولوجيا الزراعة (AgTech). وثالثا (3) مجال التنمية البشرية وحلول الخدمات الاجتماعية، وتغطي حلول الصحة الرقمية، ومنصات التعلم الالكتروني.