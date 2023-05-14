تعاون بين «تطوير منتجات الحلال» والبنك الإسلامي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت شركة تطوير منتجات الحلال مذكرة تفاهم مع البنك الإسلامي للتنمية، لتعزيز فرص الاستثمار والصناعة في قطاع الحلال داخل المملكة والدول الأعضاء الـ57 دولة في البنك.

وقع مذكرة التفاهم نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية للعمليات، الدكتور منصور مختار، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير منتجات الحلال فهد النحيط.

وبموجب بنود المذكرة، سيقوم الجانبان باستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في القطاعات الفرعية المرتبطة بصناعة الحلال، مثل الأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل، إضافة إلى التنسيق المشترك لتطوير منظومة عالية الجودة داخل السعودية.

وإضافة إلى ذلك، تحدد مذكرة التفاهم وسائل الطرفين لتحليل البيانات بشكل مشترك فيما يتعلق بنماذج المنظومة الناجحة المرتبطة بمنتجات الحلال، والأسواق والحلول المتاحة داخل الصناعة.

وتهدف شركة تطوير منتجات الحلال، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة بشكل رئيس إلى توطين هذه الصناعة في السعودية، وتعزيز قدرات القطاع على المستوى الإقليمي وإتاحة الفرص لتصدير منتجات الحلال إلى جميع أنحاء العالم.

كما تسعى الشركة من خلال توفير الخدمات إلى تمكين المستثمرين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من إيجاد بيئة تجارية جاذبة للاستفادة من الإمكانات المتعلقة بصناعة الحلال والمتاحة داخل المملكة.

وقال رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور محمد الجاسر «مذكرة التفاهم التي أبرمناها مع شركة تطوير منتجات الحلال هي امتدادٌ لجهودنا الرامية لإنشاء روابط مفيدة ومربحة في هذه الصناعة التي تشهد تطورا متسارعا، كما أنها تتيح لنا مواصلة تقديم الدعم للمؤسسات القائمة أو التي أنشئت حديثا، ومن خلال مبادراتنا المتعدّدة مثل برنامج الحضانة، فإننا على ثقة من قدرتنا على تقديم الدعم بما ينعكس إيجابا على منظومة الحلال في المملكة العربية السعودية».

وأضاف «نتطلع إلى مشاركة الممارسات والمنهجيات الصناعية الرائدة من أجل المساهمة في ازدهار قطاع التمويل الإسلامي ودعم الابتكار في صناعة الحلال».

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة شركة تطوير منتجات الحلال فواز الحربي «الاتفاقية تتيح لنا تقديم مساهمة هائلة لمنظومة الحلال على النطاقين المحلي والعالمي».

وأضاف «انطلاقا من مهمتنا الأساسية المتمثلة في الترويج للمملكة كمركز عالمي لمنتجات الحلال، فإن شراكتنا مع البنك الإسلامي للتنمية هي تجسيد لالتزامنا بالاستثمار مع الجهات الفاعلة في هذه الصناعة ودعم الابتكار والنمو والتنمية المستمرة.

ومن خلال الاستفادة من الخبرات الكبيرة للبنك في الأعمال وتوفير التمويل الإسلامي».

من جهة أخرى شهدت الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الاسلامي للتنمية المقامة بجدة، عقد جلسة حوارية لشركة تطوير منتجات الحلال في منتدى القطاع الخاص.

وناقش المشاركون في الجلسة طموحات الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية لتعزيز صناعة الحلال وتطويرها، والإجراءات القوية التي يتخذها البنك لمعالجة ثلاثة جوانب بشكل أساسي؛ تتمثل في الاستثمار، والتجارة البنية؛ من أجل الارتقاء بمنظومة الحلال على مستوى العالم.

وسعى منتدى القطاع الخاص لتمهيد الطريق نحو شراكات أقوى بين القطاعين العام والخاص، ودعم التنمية الشاملة، وتعزيز برامج التمويل المبتكر والمستدام.