شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 14-5-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 14-5-2023.

إيقاف تداول 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: بي إنفستمنتس القابضة، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، ومصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، وبنك كريدي أجريكول مصر، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية.

البورصة تربح 6 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات تجاوزت 5.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.134 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 700.3 مليون ورقة مالية بقيمة 5.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 78.8 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 94.74% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.43%، والعرب على 3.84%، واستحوذت المؤسسات على 69.48% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 30.51%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للبيع بقيمة 510.8 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 215.6 مليون جنيه، 779 مليون جنيه، 1.8 مليون جنيه، 105.7 مليون جنيه، 109.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 17369 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 3180 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 20857 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 7239 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 3097 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 4695 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 3802 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1275 نقطة.

وصعدت أسهم 79 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 53 شركة، ولم تتغير مستويات 68 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- بي إنفستمنتس القابضة بسعر إغلاق 26.450 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.86%.

- بنك كريدي اجريكول مصر بسعر إغلاق 11.330 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.08%.

- مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر بسعر إغلاق 23.420 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.93%.

- القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بسعر إغلاق 10.900 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.71%.

- الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) بسعر إغلاق 2.800 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.69%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- القابضة المصرية الكويتية بسعر إغلاق 0.991 دولار بنسبة تراجع بلغت 6.51%.

- جهينة للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 12.700 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.15%.

- مصر بني سويف للأسمنت بسعر إغلاق 27.770 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.98%.

- بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار بسعر إغلاق 1.010 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.81%.

- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 28.040 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.31%.

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