أخبار البورصة اليوم الأحد 14-5-2023

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 14-5-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات تجاوزت 5.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.134 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: بي إنفستمنتس القابضة، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، ومصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، وبنك كريدي أجريكول مصر، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية.

البورصة تربح 6 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات تجاوزت 5.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.134 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 700.3 مليون ورقة مالية بقيمة 5.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 78.8 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 94.74% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.43%، والعرب على 3.84%، واستحوذت المؤسسات على 69.48% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 30.51%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للبيع بقيمة 510.8 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 215.6 مليون جنيه، 779 مليون جنيه، 1.8 مليون جنيه، 105.7 مليون جنيه، 109.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 17369 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 3180 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 20857 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 7239 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 3097 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 4695 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 3802 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1275 نقطة.

وصعدت أسهم 79 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 53 شركة، ولم تتغير مستويات 68 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركتي بالم هيلز للتعمير، والعروبة للسمسرة في الأوراق المالية 500 ألف سهم، 200 ألف سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركتي بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية 70 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي العبوات الطبية، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 410 ألف سهم، 150 سهم، على التوالي.

أعلنت شركتا الكابلات الكهربائية المصرية، شراء عدد 238.2 ألف سهم من أسهم الخزينة بالبورصة، خلال جلسة يوم الخميس، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 5.76%.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها عن الفترة الماضية، ففي القطاع الصناعي، حققت شركة القلعة للاستشارات المالية، إيرادات مجمعة بلغت 97.7 مليار جنيه خلال عام 2022، وهو نمو سنوي بمعدل 113%، وسجلت صافي خسائر بعد خصم حقوق الأقلية بقيمة 2.3 مليار جنيه خلال عام 2022.

حققت شركة الإسكندرية للغزل والنسيج-سبينالكس، إيرادات بلغت 187.3 مليون جنيه الفترة من يوليو عام 2022 حتى 31 مارس عام 2023 مقابل 122.4 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 53%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 67.9 مليون جنيه مقارنةً مع 16.8 مليون جنيه بنسبة نمو 306%.

حققت شركة الأدوية والصناعات الكيماوية، إيرادات بلغت 1.1 مليار جنيه الفترة من يوليو عام 2022 حتى 31 مارس عام 2023 مقابل 842.6 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 41.26%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 108.2 مليون جنيه مقارنةً مع 80.4 مليون جنيه بنسبة نمو 34.68%.

وبالنسبة لنتائج أعمال قطاع البنوك، حقق بنك كريدي أجريكول مصر، إيرادات فوائد بلغت 2.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2023 مقابل 1.4 مليار جنيه خلال الربع المماثل من العام الماضي، بنسبة نمو 68.51%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.2 مليار جنيه مقارنةً مع 491.5 مليون جنيه بنسبة نمو 148.96%.

وحقق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، إيرادات فوائد بلغت 88 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2023 مقابل 94.2 مليون دولار خلال الربع المماثل من العام الماضي، بنسبة انخفاض 6%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 5.6 مليون دولار مقارنةً مع 7.7 مليون دولار بنسبة انخفاض 28%.

وفي نشاط التأمين، حققت شركة الدلتا للتأمين، إيرادات بلغت 143.9 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2023 مقابل 107.1 مليون جنيه خلال الربع المماثل من العام الماضي بنسبة نمو 34.3%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 313.4 مليون جنيه مقارنةً مع 195.1 مليون جنيه بنسبة نمو 60.6%.