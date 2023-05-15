شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم الإثنين 15-5-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار اللحوم فى أسعارها فى الأسواق، اليوم الإثنين 15 -5-2023، حيث ارتفعت فى بعض المناطق وتتراوح أسعار البلدى ما بين 230 و410 جنيهات حسب القطعية، وفى بعض المنافذ بمناطق متفرقة تكون الأسعار متفاوتة، ويجرى طرح الكيلو فى منافذ أمان بسعر 225 جنيها للكيلو.

وأعلنت شعبة القصابين، يباع اللحم الضأن بسعر ما بين 240 و 280 جنيها حسب القطعية، وسجل سعر كيلو كباب الحلة 240- 280 جنيها، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 240 و 280 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 240 و280 جنيها للكيلو، وبلغ سعر الكبدة الضأن ما بين 240 و280 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملى بين 190 و230 جنيها للكيلو، أما عن اللحوم المستوردة سجل اللحم البرازيلى ما بين 130 و190جنيها، والكبدة المستوردة بين 110 جنيهات إلى 130 جنيها.