شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد الجمعية العامة للقابضة للتشييد والتعمير خلال أيام وإعادة تشكيل مجلس الإدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد الجمعية العمومية للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام خلال أيام؛ لاعتماد ميزانية العام المالى الماضى، وإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة للفترة المقبلة، حيث يقوم بأعمال رئيس الشركة حاليا الدكتور أسامة الحسينى، وذلك فور انتهاء الجهاز المركزى للمحاسبات من مراجعة الميزانية.

ونجحت القابضة وشركاتها التابعة ، في تحقيق نتائج أعمال متميزة ، لا سيما في مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى العديد من المحافظات بمشروعات قاربت الـ30 مليار جنيه بخلاف المشروعات الأخرى.

من المنتظر خلال الجمعية تنفيذ واحد من 3 سيناريوهات ، الأول تنصيب الدكتور أسامه الحسينى عضوا منتدبا تنفيذيا مع تعيين عضو منتدب فنى معه ،بجانب تعيين رئيس متفرغ لمجلس الإدارة .

أما السيناريو الثانى الإبقاء على الحسينى في نفس منصب كعضو منتدب للشؤن المالية والإدارية ،وتعيين عضو منتدب تنفيذى ورئيس مجلس إدارة غير متفرغ .

أما السيناريو الثالث هو تفويض الجمعية للدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال ؛لإعادة التشكيل وإعلانه خلال الفترة المقبلة لا سيما أن تشكيلات الشركات القابضة للصناعات الكيماوية والصناعات المعدنية والغزل والنسيج لم يتم إعلانها حتى الآن .

وينتظر مجلس الإدارة الجديد العديد من الملفات المتعلقة بتعيين عدد من رؤساء الشركات المشتركة ودمج بعض الشركات في بعضها البعض وضخ دماء جديدة في الشركات التابعة.