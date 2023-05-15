شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الدواجن: استقرار سعر كيلو الفراخ ليسجل 63 جنيها فى المزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الدواجن استقرارا اليوم الإثنين 15-5-2023 بعد تراجع طفيف فى الأسواق أمس، حيث سجل الكيلو للمستهلك 75 جنيها، وكشفت شعبة الدواجن أن سعر الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة، سجل 63 جنيها للكيلو بانخفاض جنيهين، ويصل المستهلك بـين 75 و78 جنيها فى الأسواق، وقد يختلف هذا السعر حسب المنطقة، فى حين انخفض الطلب بشكل محدود بعد انتهاء شهر رمضان.

من جانبه، قال سامح السيد رئيس الشعبة، إن سعر الساسو يسجل تسليم المزرعة 67 جنيها، وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 7_8 والكتكوت الساسو 6_7 وألفراخ الأمهات البيضاء 56 جنيها.

وشددت شعبة الدواجن على ضرورة تفعيل البورصة الرئيسيه الدواجن فى القليوبية أول مقترح يمكن أن يسهم فى ضبط السوق، حيث سيؤدى ذلك إلى تحديد السعر العادل للكيلو بناءً على التكلفة ألفعلية وبحسب العرض والطلب فى السوق لتكون الأسعار مناسبة للمنتجين والمستهلكين.

أسعار البيض الابيض فى المزرعة تسجل 88 جنيها مع زيادة معروض البيض جزئيا فى حين بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 97 جنيها والبيض البلدى 93جنيها تسليم أرض المزرعة فى حين يتم إضافة 10 إلى 15 جنيها تسليم المستهلكين.