شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس التصديرى للملابس: 70 مصمم أزياء ومتخصص يشارك فى أسبوع الموضة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت ماري لويس بشارة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، المشاركة في إطلاق أسبوع الموضة المصري الأول من المتحف المصري بميدان التحرير والمتحف الزراعي، والذي شهد مشاركة اكثر من 70 مصمم أزياء وحلى وماركات مصرية وشركات متخصصة ومؤسسات وجامعات من مختلف الدول العربية والأوروبية، حيث شهد الحدث عرض مجموعات الأزياء بتصميم ملابس مستوحاة من الحضارة المصرية العريقة ومن الاقطان المصرية طويلة التيلة بهدف تعظيم القيمة المضافة للمنتجات المصرية بالقاء الضوء عليها عالميا لجذب أسواق جديدة للتصدير.

وتوجهت رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، بخالص الشكر للوزير أحمد عيسى وزير السياحة والآثار والسيد القصير وزير الزراعة على تسهيل استقبال أسبوع الموضة العالمي داخل أروقة المتحف المصري بالتحرير والمتحف الزراعي ومتحف القطن.

وأثنت على الدعم الكبير من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والوزيرة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ووزير الصناعة والتجارة المهندس أحمد سمير على دعمهم الكبير لهذا الحدث كما توجهت بالشكر للمجلس الأعلى للآثار وفريق العمل وجمعية قطن مصر، وكافة داعمين الأسبوع الاول للموضة المصرى شركاء الحدث

واشادت بجهود مجلس التصميم والموضة الذي عكف على إصدار النسخة الأولي لأسبوع الموضة والذي شهد عرض أزياء قدمه مصممين الأزياء المصريين من داخل أروقة المتحف المصرى بحضور لفيف من سيدات ورجال مجتمع الأعمال، وتلاه خلال يومين من المتحف الزراعى ومتحف القطن المصرى عروض الأزياء وورش عمل ومحاضرات متخصصة من الضيوف الأفارقة والعرب والأجانب من المتخصصين فى الصناعة والمجال بتخصصاته.

وأشارت إلى أن المجلس التصديري للملابس الجاهزة يسعى إلى تقديم الدعم الكامل لهذا الحدث المهم، والذي جاء تحت شعار "الماضي والحاضر والمستقبل"، والذي أقيم بالتنسيق والشراكة مع وزارة التخطيط والزراعة، والبنك الإفريقي لتنمية الصادرات، والسفارة الأمريكية في مصر، وغرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، وعدد من رموز صناعة الأزياء المحلية والدولية.

وكشفت ماري لويس، عن التعاون مع المصممين المصريين لتعظيم القيمة للمنتج المصري، من خلال تصميم ملابس مستوحاه من الحضارة المصرية العريقة، لافتاً إلي أن العروض جذبت أنظار الحضور من سفراء الدول الأجنبية في القاهرة، والوزراء ورجال الأعمال المصريين والأجانب، وممثلي أكثر من 12 دولة.