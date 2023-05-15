سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 15-5-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "جريدة المال" سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، اليوم الإثنين الموافق 15-5-2023، وفقا لشاشات التداولات اللحظية للعملات داخل فروع البنوك العاملة السوق المحلية المصرية.

وصل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري داخل البنك الاهلي المصري إلى 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

وبلغت مستويات شراء وبيع سعر الدولار داخل فروع بنك مصر ، مقابل الجنيه المصري إلى 30.70 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

وصل سعر شراء وبيع عملة الولايات المتحدة الأمريكية أمام الجنيه المصري بالبنك التجاري الدولي إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

ثبت سعر الدولار في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، عند: 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

يعرض بنك الإسكندرية سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بلغت مستويات شراء وبيع الدولار في بنك بلوم مقابل الجنيه المصري 30.85 جنيه ، و 30.95 جنيه على التوالي.

يتيح بنك التعمير والإسكان سعر شراء وبيع الدولار مقابل الجنيه المصري عند مستويات 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

يعرض البنك المصري الخليجي سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع

بلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني أمام العملة المحلية المصرية مستوى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وبلغ سعر الدولار فى بنك قناة السويس، مقابل الجنيه المصري: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع

وصل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري ببنك قطر الوطني الأهلي إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.