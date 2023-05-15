100 جنيه دفعة واحدة.. انخفاض كبير في أسعار الذهب

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين مع بداية التعاملات، حيث هبط الجرام 100 جنيه دفعة واحدة، مقارنة بمستواه في ختام التعاملات المسائية أمس.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1547 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 1989 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 2320 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2651 جنيها للجرام.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 18560 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 2016 دولارا في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بزيادة قدرها نحو 0.29 % مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات يوم الجمعة الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.