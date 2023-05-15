شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الدواجن: هبوط أسعار الأعلاف إلى 26 ألفا و500 جنيه للطن مقابل 29500 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة عن تراجع كبير في أسعار أعلاف الدواجن في الأسواق بنسبة 10.16% مؤخراً حيث انخفض سعر طن العلف من 29500 إلي مستويات 26500 جنيها وهو ما سيؤثر على أسعار الدواجن الفترة المقبلة.

وشهدت أسعار الدواجن استقرارا اليوم الإثنين 15-5-2023 بعد تراجع طفيف فى الأسواق أمس، حيث سجل الكيلو للمستهلك 75 جنيها، وكشفت شعبة الدواجن أن سعر الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة، سجل 63 جنيها للكيلو بانخفاض جنيهين، ويصل المستهلك بـين 75 و78 جنيها فى الأسواق، وقد يختلف هذا السعر حسب المنطقة، فى حين انخفض الطلب بشكل محدود بعد انتهاء شهر.

وشدد سامح السيد في تصريحات خاصة على ضرورة تفعيل البورصة الرئيسيه الدواجن فى القليوبية أول مقترح يمكن أن يسهم فى ضبط السوق، حيث سيؤدى ذلك إلى تحديد السعر العادل للكيلو بناءً على التكلفة ألفعلية وبحسب العرض والطلب فى السوق لتكون الأسعار مناسبة للمنتجين والمستهلكين.

طالبت شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، بتفعيل قانون 70 لسنة 2009 بحظر ذبح وتداول الدواجن حية، بهدف تقليل حلقات التداول والحلقات الوسيطة التي ترفع السعر على المستهلكين، حيث يسهم القانون حال تطبيقه فى توفير منتج للمستهلك بمواصفات ذات جودة عالية كما أنه يساهم في خفض الأسعار نتيجة تقليل حلقات التداول على السلعة.

وقال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن لـ"الخليج 365"، أن تداول الدواجن الحية سبب كبير في زيادة عدد حلقات التداول بين التجار ومن ثم ارتفاع الأسعار بصورة أكبر، كاشفاً أن تاجر النقل من المزرعة لمحلات بيع الدواجن يضيف 4 جنيهات للكيلو ومحل بيع الطيور الحية يضع هامش ربح من 8 إلي 10 جنيها الأمر الذي يجعل سعر الكيلو من الدواجن محمل بتكاليف يمكن تفاديها من خلال حظر التداول الحي.

وشدد على ضرورة ربط مجازر الدواجن بالمزارع وتحديد خط سير سيارات نقل الدواجن بخطاب من الطب البيطري بحيث يكون خط السير من المزرعة إلي المجزر المتجهة إليه، وذلك بهدف تقليل عدد الوسطاء للحد من زيادة السعر على المستهلكين ، لأن الفجوة بين المزرعة وبين بيع الدواجن الحية للمستهلك تتراوح بين 20 إلي 25 جنيها.