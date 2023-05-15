شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشرات الإحصائية.. 25.8 مليون أسرة فى مصر حتى يناير الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهـاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للأسرة، الذي يحتفل به في 15 مايو من كل عام، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993، للدعوة إلى الاهتمام بالأسرة وحـث كافة الدول والهيئات الرســمية وغير الرســمية للعمل علـى رفع المستوى المعيشي للأسرة لتكون وحدة فعالة في التنمية الشاملة وتحقيق الأهداف التنموية،

ومن أهم المؤشرات الإحصائية التي يصدرها الجهاز الخاصة بالأسر المصرية وفقا لتقديرات السكان في 1/1/2023، فقد بلغ عدد الأسر المصرية 25.8 مليون أسرة، 55.4٪ من إجمالي عدد الأسر يقيمون بالريف (14.3مليون أسرة)، 44.6٪ من إجمالي عدد الأسر يقيمون بالحضر (11.5مليون أسرة)، و 34.3٪ من الأفراد في الفئة العمرية) أقل من 15 سنة).

وكان 26.8٪ من الأفراد فى فئة الشباب (15-29 سنة)، و35.1٪ من الأفراد في الفئة العمرية (30-64 سنة)، و3.9٪ نسبة كبار السن (65 سنة فأكثر).

وبلغ متوسط حجم الأسرة 4 أفرد ( 3.9 فرد بالحضر ، 4.2 فرد بالريف ) 25 مليون و62 ألف طالب مقيدين بالتعليم قبل الجامعي، و1.2 مليون طالب مقيد بمرحلة التعليم ما قبل الإبتدائي و 13.7 مليون طالب مقيد بمرحلة التعليم الإبتدائي و5.8 مليون طالب مقيد بالتعليم الإعدادي.

وقال البيان إن هناك 4 مليون و199 ألف طالب مقيد بمرحلة التعليم الثانوي (2 مليون طالب بالثانوي العام، مليون بالصناعي، 834 ألف بالتجاري، 71 ألف بالفندقي، 262 ألف بالزراعي)، و185 ألف طالب مقيد بالتعليم المجتمعي والتربية الخاصة، و3 مليون و495 ألف طالب مقيدين بجميع مؤسسات التعليم العالي (جامعات ومعاهد)، منهم 49٪ من الإناث و51٪ من الذكور.

ووفقا لبيانات نشرة الزواج والطلاق عام 2021، فقد بلغ عدد عقود الزواج على مستوى الجمهورية 880041 عقد زواج عام 2021 بمعدل 8.6 لكل ألف من السكان، بينما بلغ عدد حالات الطلاق على مستوى الجمهورية 254777 حالة طلاق بمعدل 2.5 لكل ألف من السكان.

ووفقا لبيانات المسح الصحي للأسرة المصرية عام 2021، فإن 17% من الاسر المعيشية تراسها سيدة بينما غالبية الأسر 83% يراسها رجل، و97% من ألأسر المعيشية لديها مصدر مأمون لمياة الشرب وفي الغالب كان المصدر هو مواسير مياه بالمنزل (89%)، و91% من ألأسر المعيشية لديها دورة مياة محسنة وغير مشتركة مع أحد (متصلة بشبكة صرف عام ، أو بيارة أو خزان )، و99.8% من الاسر المعيشية لديها مصدر للكهرباء، 97% من الأسر تعيش في مسكن بارضية في الغالب من السيراميك /الرخام اوالبلاط الأسمنتي.

وأضاف البيان أن جميع الاسر المعيشية تقريبا 97% لديها تليفزيون ملون أو ذكي، 75% لديها تليفون ذكي، 37% لديها اتصال بالإنترنت، 9% لديها سيارة خاصة اونقل او نصف نقل.