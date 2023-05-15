شكرا لقرائتكم خبر عن "اليونيدو" تطلق معرضا مخصصا لتنمية الاقتصاد الأخضر فى مصر أول يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُنظم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" مؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء الثاني في إقليم جنوب الصعيد في محافظة الأقصر يومي 1-2 يونيو المقبل تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة، من خلال مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر (IGGE) الممول من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، وبالتعاون مع وزارة البيئة، ومركز تحديث الصناعة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، واتحاد الصناعات المصرية، وبتنفيذ من شركة كونسبت.

وذكرت المنظمة - في بيان اليوم الاثنين - أن ذلك يأتي بعد نجاح الدورة الأولي من مؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء الذي تم إقامته في جنوب الوادي في يوليو 2022 وحضره أكثر من 200 مشارك واستكمالاً لدور منظمة اليونيدو في دعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في مجال الاقتصاد الأخضر في صعيد مصر منذ 2014.

وأضافت أن مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر هو مشروع يتم تنفيذه (اليونيدو) بتمويل من حكومة سويسرا (الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون) وبالاشتراك مع الحكومة المصرية والأنشطة الاقتصادية للحكومة وسلاسل القيمة لدعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر.

ونوهت بأن المشروع يهدف إلى التطوير والعمل مع مؤسسات التمويل ومقدمي الخدمات لتحسين عرض السوق، وأن المشروع حقق نجاحات على مدار العامين الماضيين في دعم إنشاء ونمو 39 شركة تعمل في قطاعات الزراعة المستدامة وإنتاج الغذاء والطاقة المتجددة وإدارة النفايات من خلال برامج GO وGROW لتحسين عملياتها وتعزيز الروابط التجارية التي أدت إلى نموها بأكثر من 35٪ في العام الماضي، وسيواصل المشروع في تنفيذ هدفه من خلال دعم 40 شركة أخرى في عام 2023.

وأوضحت سيضم المعرض 70 عارضا متخصصون في المجالات التالية (نفايات علف الحيوانات والسماد العضوي والأسمدة الحيوية وبدائل الوقود والغاز الحيوي والطاقة الشمسية الكهروضوئية والتقنيات والحلول الحرارية والمنتجات المنتجة بشكل مستدام للأغذية والأدوية والخشب والورق وماكينات إعادة التدوير ومعدات التغليف والمنتجات الغذائية المستدامة والزراعة المستدامة والفواكه والخضروات المجففة).. كما يضم المعرض عارضين متخصصين في النباتات الطبية والعطرية ومنتجات بيع المواد الغذائية بالتجزئة وحلول الطاقة المتجددة والمنتجات الوسيطة للصناعات وأخرى (خدمات / معدات استصلاح الأراضي).

وأشارت إلى أنه سيتم دعوة الشركاء الاستراتيجيين في قطاعات الاقتصاد المعنية بالزراعة المستدامة والإنتاج الغذائي وإدارة المخلفات والطاقة المستدامة والطاقة الشمسية معًا تحت سقف واحد؛ حيث يهدف المعرض إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه هذا القطاع وتعزيز الميزة التنافسية في مصر، للنهوض بهذا القطاع لتحسين المنتج المصري والإسهام في الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز النمو والإنتاجية وخلق فرص عمل مع الحفاظ على البيئة في نفس الوقت.

وبين أن المعرض سيدعم الحوار المستدام من الجهات الفاعلة الرئيسية في قطاعات الاقتصاد المعنية مع الممولين ومقدمي خدمات تطوير الأعمال من خلال حضور حصري للعارضين في قاعة التواصل والتشبيك ومع التمتع بعقد اجتماعات ثنائية معهم.

كما سيتم تنظيم ندوات علمية متخصصة لتسليط الضوء على أهم الموضوعات الخاصة بالاقتصاد الأخضر في العالم بشكل عام وفي جمهورية مصر العربية بشكل خاص، مع التركيز على ما هو جديد في عمليات الإنتاج والتصنيع والتعرف على متطلبات الأسواق الخارجية وأهم المعوقات التي تواجه قطاعات الاقتصاد المعنية بالزراعة المستدامة والإنتاج الغذائي وإدارة المخلفات والطاقة المستدامة.

ومن المتوقع أن يكون المشاركون في المؤتمر حوالي 250 - 300 شركة كبيرة وبنوك ومستثمرين وجهات عامة وسيكون حضور المؤتمر عن طريق الدعوة فقط.