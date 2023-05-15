شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار برج العرب الدولى تضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصرى والان مع تفاصيل الخبر
فبناءأ علي مذكرة اشتباه مقدمة من مصطفي الصالحي مأمور الحركة ومذكرة الإشتباه المقدمة من الرائد أحمد الصوابي بإدارة البحث الجنائي مفادها إعتزام الراكب أ . م مصرى الجنسية المغادر إلى الشارقة علي رحلة طيران العربية تهريب كمية من النقد المصري.
وبالعرض علي وليد عيسي مدير ادارة الجمرك قام بتشكيل لجنة من كريم عصام رئيس قسم الحركة وجهاد جلال رئيس قسم أمن جمركي ومجدي عباس رئيس قسم مكافحة التهريب تحت إشراف محمد حلمي رئيس الوردية لتفتيش حقائبه فتبين وجود 763 ألف جنيه مصري مخبأة بين طيات ملابسه داخل حقيبة سفره .
قرر الأستاذ مصطفى العربي مديرعام المواني الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 21 لسنة2023 .
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