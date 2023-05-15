أخبار البورصة اليوم الإثنين 15-5-2023

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 15-5-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعى للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقى 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.121 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 4 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، والعالمية للاستثمار والتنمية، والمشروعات الصناعية والهندسية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية.

البورصة تخسر 13 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعى للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقى 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.121 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 551.8 مليون ورقة مالية بقيمة 2.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 78.6 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.84% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.85%، والعرب على 6.31%، واستحوذت المؤسسات على 28.30% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.69%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 38.5 مليون جنيه، 32.8 مليون جنيه، 4.1 مليون جنيه، 199.4 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 268.8 مليون جنيه، 6 ملايين جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 17135 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 3122 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 20522 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 7157 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.92% ليغلق عند مستوى 3038 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 4607 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 3751 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 1270 نقطة.

وصعدت أسهم 22 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 112 شركة، ولم تتغير مستويات 67 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركتى بالم هيلز للتعمير، والمصرية للاتصالات عدد 250 ألف سهم، 162.2 مليون سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركتى بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والمهندس للتأمين عدد 60 ألف سهم، 17 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة العبوات الطبية 558.8 ألف سهم، واشترى مساهم رئيسى بشركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 200 ألف سهم.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها عن الفترة الماضية، وحققت شركة النساجون الشرقيون للسجاد، مبيعات بلغت 4.1 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية فى 31 مارس عام 2023 مقابل 3.3 مليار جنيه بزيادة قدرها 877 مليون جنيه بنسبة نمو 26.9%، وبلغ صافى الربح المحقق خلال الفترة 403 ملايين جنيه مقارنة بمبلغ 260 مليون حنيه بزيادة قدرها 143 مليون جنيه بنسبة نمو 55.2%.

وبالنسبة لنتائج أعمال قطاع البنوك، حقق البنك التجارى الدولى (مصر)، إيرادات فوائد بلغت 12 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2023 مقابل 7.8 مليار جنيه خلال الربع المماثل من العام الماضي، بنسبة نمو 54%، وبلغ صافى الربح بعد الضريبة 6.1 مليار جنيه مقارنةً مع 4.3 مليار جنيه بنسبة نمو 42%.

وحققت شركة غاز مصر، إيرادات 868.8 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية فى 31 مارس عام 2023 مقابل 434.9 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة بنسبة نمو 99.77%، وبلغ صافى الربح 32.2 مليون جنيه مقارنة مع 4.3 مليون جنيه بنسبة نمو 639.58%.

سوديك

أعلنت شركة أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك"، عن سداد الدفعة المقدمة لقطعة أرض جديدة على مساحة 180 فدانًا والتى تعد امتدادًا لمشروعها "سيزار"، المشروع الرائد بالساحل الشمالي، وتعمل الشركة على صياغة العقد النهائى الخاص بالأرض مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومن المخطط التوقيع عليه وإطلاق المشروع فى خلال العام الحالي.