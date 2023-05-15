الاقتصاد

"ابدأ": إطلاق شركة "توراش - راجا" لتصنيع صمام أمان الغاز وتوفير 20 مليون دولار

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن "ابدأ": إطلاق شركة "توراش - راجا" لتصنيع صمام أمان الغاز وتوفير 20 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم إطلاق شركة توراش راجا ابدأ لتصنيع صمام أمان الغاز التركي، وتعد الشراكة الجديدة بين كل من شركة "راجاميك للصناعات المغذية" والوكيل الوحيد لشركة " توراش" التركية. 

 

وقد نجحت "ابدأ " فى تحويل الشركة من مستورد صمام أمان الغاز من تركيا إلى مصنع في مصر. 

 

وتم تأسيس الشركة المساهمة بالتعاون مع شركة "ابدأ" وشركة "توراش التركية" وشركة " يونيون إير".

 

وتبلغ طاقة المشروع الإنتاجية حوالى 600 ألف محبس شهريا، كما سيوفر هذا المشروع من الفاتورة الاستيرادية حوالى 19 مليون 800 ألف دولار. 


صورة جماعية

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا