شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأزياء والتصميم: دعم كبير من الوزارات والمؤسسات للأسبوع الموضة المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد مجلس الأزياء والتصميم والموضة برئاسة بول انتاكي، بالنجاح الكبير الذي حققه أسبوع الموضة المصري والذي أقيم خلال الفترة من 13 إلي 14 مايو 2023 في المتحف المصري بالتحرير، والمتحف الزراعي، ومتحف القطن في الدقي، وسط دعم كبير من كافة الجهات الحكومية لإنجاز هذا الحدث وخروجه على أكمل وجه.

وتوجه مجلس الأزياء والتصميم والموضة بالشكر لـ أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والسيد القصير وزير الزراعة، على تسهيل استقبال أسبوع الموضة العالمي داخل أروقة المتحف المصري بالتحرير والمتحف الزراعي ومتحف القطن

وأشاد مجلس الأزياء والتصميم والموضة بالدعم الكبير من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ود. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لهذا الحدث، للخروج بهذه الصورة المبهرة أمام العالم أجمع وتسخير كافة الإمكانيات اللازمة لتسهيل إقامة أسبوع الموضة المصري الأول.



الازياء والموضة

كما شدد مجلس الازياء والتصميم والموضة على أن المجلس الأعلى للآثار نجح من خلال فريق العمل لديه في خروج الحدث بشكل يليق بالدولة المصرية وإظهار الحدث في الصورة المطلوبة.

وأشار مجلس الأزياء الي مشاركة موسعة لأشهر مصممين الموضة والأزياء المصريين والشباب والفنانين في الأسبوع الأول للموضة لإتاحة إبداعات وتصميمات فنية عالمية من الأزياء والموضة المستوحاة من الثقافة المصرية وتراثها الغني وحضارتها العريقة من خلال ما تذخر به مصر من أبناء مبدعين الذين عرضوا قطع فريدة من نوعها.