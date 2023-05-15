شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يتابع أعمال رفع كفاءة المنطقة الحرة للاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، المنطقة الحرة العامة للاستثمار، وكان فى استقباله حنان موافى رئيس الإدارة المركزية للمنظمة الحرة العامة للاستثمار، لمناقشة المقترحات الخاصة باستغلال المناطق الشاغرة، وإعادة تخطيط تلك المناطق لتلبية الاحتياجات وتحقيق أكبر عائد استثماري للخدمات التي يتم تقديمها للمستثمرين.

وتشمل الأعمال التي سيتم تنفيذها في رفع كفاءة البنية الأساسية والسور، وأيضا شبكة الطرق الداخلية والمبانى الخدمية طبقا لأمر الإسناد الصادر بتكلفة إجمالية 31 مليون جنيه، وذلك فى إطار برتوكول التعاون بين جهاز مدينة دمياط الجديدة، والمنطقة الحرة العامة للاستثمار بدمياط.

يأتي ذلك فى ضوء حرص جهاز مدينة دمياط الجديدة بالأهتمام بمحاور الاستثمار المختلفة.