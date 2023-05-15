شكرا لقرائتكم خبر عن الاستيراد بالفاتورة الإلكترونية وانخفاض كبير فى أسعار الأعلاف والبيض.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الزميل عبد الحليم سالم عددا من الأخبار الاقتصادية في نشرة تلفزيون الخليج 365، من بينها: شهدت أسعار البيض انخفاضا كبيراً فى الأسواق، حيث بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 94 جنيهًا في المزرعة، فيما وصلت قيمة طبق البيض الأبيض 89 جنيهًا في المزرعة، بينما وصل سعر كيلو الدواجن إلى 65 جنيهًا للمستهلك بالمزرعة؛ وهو أمر ينعكس إيجابًا على المواطن عند الشراء.

كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قد أعلن الإفراج عن أكبر كمية أعلاف دفعة واحدة 308 آلاف طن "الذرة والصويا" بحوالي 134 مليون دولار، وهو يمثل أكبر كمية افراجات منذ تاريخ 16/10/2022 حتى الآن.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج، وأضاف "القصير" أنه خلال الفترة من 4/5/2023 حتى 11/5/2023 تم الإفراج عن 308 آلاف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 134 مليون دولار وهى كمية إفراجات غير مسبوقة منذ تاريخ 16/10/2022

وأضاف أن الإفراج شمل 251 ألف طن من الذرة بحوالي 90 مليون دولار وحوالي 57 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 43 مليون دولار، وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 1.4مليون دولارليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 11 مايو 2023) 4.7 مليون طن منهم 3.5 مليون طن ذرة ، 1.2 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 2.3 مليار دولار.

وأكد "القصير" أن الإفراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضا حيوانات المزرعة.

وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي والجهاز المصرفي وبدعم من دولة رئيس مجلس الوزراء شخصياً للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الإعلاف من الموانئ المصرية.

من جانب اخر أعلن المجلس التصديري للملابس الجاهزة، المشاركة في إطلاق أسبوع الموضة المصري الأول من المتحف المصري بميدان التحرير والمتحف الزراعي، والذي شهد مشاركة اكثر من 70 مصمم أزياء وحلى وماركات مصرية وشركات متخصصة ومؤسسات وجامعات من مختلف الدول العربية والأوروبية، حيث شهد الحدث عرض مجموعات الأزياء بتصميم ملابس مستوحاة من الحضارة المصرية العريقة ومن الاقطان المصرية طويلة التيلة بهدف تعظيم القيمة المضافة للمنتجات المصرية بالقاء الضوء عليها عالميا لجذب أسواق جديدة للتصدير.

كما استعرضت النشرة ما اعلنه سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة عن تراجع كبير في أسعار أعلاف الدواجن في الأسواق بنسبة 10.16% مؤخراً حيث انخفض سعر طن العلف من 29500 إلي مستويات 26500 جنيها وهو ما سيؤثر على أسعار الدواجن الفترة المقبلة.

وقال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن لـ"الخليج 365"، أن تداول الدواجن الحية سبب كبير في زيادة عدد حلقات التداول بين التجار ومن ثم ارتفاع الأسعار بصورة أكبر، كاشفاً أن تاجر النقل من المزرعة لمحلات بيع الدواجن يضيف 4 جنيهات للكيلو ومحل بيع الطيور الحية يضع هامش ربح من 8 إلي 10 جنيها الأمر الذي يجعل سعر الكيلو من الدواجن محمل بتكاليف يمكن تفاديها من خلال حظر التداول الحي.

من جانبه أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه اعتبارا من 1 يوليو 2023 لن يُسمح لأي شركة بالاستيراد أو التصدير أو التعامل مع المنظومة الجمركية ( نافذة ) إلا إذا كانت تتعامل وتصدر فواتير ضريبية إلكترونية، لافتًا إلى أن هناك ربط شبكى بين قواعد بيانات منظومة الفاتورة الإلكترونية والمنظومة الجمركية ( نافذة )، وكذلك لن يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية في إثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وكذلك في خصم الضريبة على القيمة المضافة أو ردها اعتبارًا من 1 يوليو 2023 .