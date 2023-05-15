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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الغذاء والدواء نظمت بالتعاون مع المركز التعاوني لمنظمة الصحة العالمية في الهيئة، برنامجا تدريبيا عن تشريعات وأنظمة الأجهزة والمستلزمات الطبية في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية. وقدم البرنامج التدريبي، الذي استمر لمدة ثلاثة أيام، خبراء ومختصين من الهيئة العامة للغذاء والدواء في تقييم الكواشف المخبرية والتقنيات الحديثة للأجهزة والمستلزمات الطبية. وجرى خلال الجلسات مناقشة العديد من الموضوعات ذات العلاقة، أبرزها نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية السعودي والتشريعات المتعلقة بما قبل التسويق، وتقييم الملف الفني للأجهزة الطبية، بحضور 30 عضوا من منسوبي ومنسوبات هيئة الدواء المصرية. ويأتي البرنامج التدريبي بناء على طلب منظمة الصحة العالمية للمساعدة في بناء القدرات الفنية والعلمية فيما يخص تشريعات الأجهزة والمستلزمات الطبية.

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