شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تطوير وتحديث مصانع مصر للألومنيوم بنجع حمادى فى 8 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى شركة مصر للألومنيوم إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام المدرجة في البورصة المصرية تنفيذ خطة متكاملة؛ لتطوير وتحديث المصانع الحالية بنجع حمادى؛ لزيادة الطاقة الإنتاجية بالتزامن مع السعي لتدشين مصنع أو مصنعين آخرين الفترة المقبلة تعرف على التفاصيل في 8 نقاط .

1 - تم تكليف شركة استشارات للقيام بإعداد دراسة لتحديد السعر العادل لسهم الشركة.

2 - دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة بهدف زيادة رأس مال شركة مصر للألومنيوم، لدعم إعادة تأهيل المصنع الحالي والحفاظ على الطاقة الإنتاجية 320 ألف طن.

3 - حققت الشركة صافي ربح بلغ 3.91 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2023، مقابل أرباح بلغت 1.68 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

4 - ارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 14.75 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 10.76 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

5 - أرجعت الشركة قفزة الأرباح خلال التسعة أشهر إلى التغير في متوسط أسعار صرف العملات الأجنبية، وتخفيض التكاليف، مع وضع استراتيجية مرنة للتعامل مع أسعار المعدن بالسوق المحلي والتصدير وأسعار الخامات الرئيسية.

6 - تعاقدت على شراء ماكينة إيطالية لتصنيع السلك بطاقة إنتاجية 500 طن شهريًا بقيمة 12 مليون يورو ، تم سداد 35% دفعة مقدمة بسعر يورو 33.03 جنيه، واقي القيمة 65% من خلال اعتماد مستندي بفائدة 1.5%.

7 - إنشاء مصنع جديد بطاقة 600 ألف طن بتكلفة استثمارية تتراوح بين 2,7 إلى 3 مليارات دولار، وهناك أكثر من موقع مقترح لإقامة المصنع سواء في منطقة المثلث الذهبي او المنطقة الاقتصادية لقناة السويس "شرق التفريعة" وتم الحصول على الموافقات.

8 - إنتاج الفويل في مصنع نجع حمادي، بحيث يتم سد الفجوة الاستيرادية من خلال عقد شراكة مع إحدى الشركات.