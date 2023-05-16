شكرا لقرائتكم خبر عن محور جمال عبد الناصر أهم محاور الطرق بالقاهرة الجديدة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد مدينة القاهرة الجديدة طفرة هائلة في مشروعات الطرق والبنية التحتية، والتي ساهمت في ربط المدينة بمدن شرق القاهرة، وكذلك العاصمة الإدارية، كما ساهمت تلك المشروعات في حل وتفادى أزمات مرورية كثرة ..وفى هذا التقرير نستعرض تفاصيل مشروعات ومحاور الطرق داخل مدينة القاهرة الجديدة....

1- محور جمال عبد الناصريعد المحور الأهم والذي يربط الطريق الدائري بالعاصمة الإدارية مباشرة .

2- يبلغ طول محور جمال عبد الناصر، 14 كيلو متر وبعرض ٤٥ متر، بعرض 6 حارات .

3- تم افتتاح المحور بشكل ديسمبر الماضى .

4- يعد محور جمال عبد الناصر بديلا لمحور "التسعين الشمالي والجنوبي".

5- يتقاطع مع عدد آخر من المحاور الرئيسية منها محور "طلعت حرب" ومحور "محمد نجيب" ومحور "الجزيرة" ومحور "العبور".

6- تم تنفيذ عدد 5 كباري، بحيث يتم تفادي التقاطعات المباشرة وجعل المحور حر بدون تقاطعات.

7- بالبنسبة للكبارى المقامة على محور جمال عبد الناصر يتأتى في مقدمتها تقاطع جمال عبد الناصر مع طلعت حرب وهو يربط المدينة بالتجمع التالت.

8- تقاطع جمال عبد الناصر مع محمد نجيب، ويربط بين الدائري وطريق السويس والعين السخنه.

9- تقاطع محور الجزيرة مع جمال عبد الناصر إلى التجمع الثالث.

10- مدة تنفيذ المشروع استغرقت 3 شهور فقط والعمل كان على مدار الساعة.