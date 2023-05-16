شكرا لقرائتكم خبر عن عائدات قناة السويس تسجل 25.7 مليار جنيه فى مارس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تحقيق عائدات قناة السويس مستوى 25.7 مليار جنيه في شهر مارس الماضي، بينما كانت نحو 22.7 مليار جنيه في شهر فبراير السابق له.

وتحقق عائدات قناة السويس مستويات قياسية منذ بداية العام الماضي 2022 وحتى الآن، على الرغم من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، حيث يشير تطور عائدات القناة الواردة في بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والعامة والإحصاء إلى أن مؤشر العائدات ارتفع من 8.6 مليار جنيه في فبراير 2022 إلى 10 مليارات جنيه في مارس التالي له، وواصل المؤشر الارتفاع التدريجي ليصل إلى 11.6 مليار جنيه في أبريل الماضي، ثم إلى 12 مليار جنيه في مايو الماضي، و12.3 مليار جنيه في يونيو الماضي، والارتفاع إلى 13.3 مليار جنيه في يوليو الماضي.

وأضافت بيانات الجهاز، أن المؤشر أكمل الارتفاع في أغسطس الماضي ليسجل 14.2 مليار جنيه، قبل أن يسجل 13.3 مليار جنيه في سبتمبر الماضي، ويعود للارتفاع إلى 14.3 مليار جنيه في أكتوبر الماضي، ثم 17.3 مليار جنيه في شهر نوفمبر الماضي، و18.2 مليار جنيه في نهاية العام في ديسمبر، وافتتح العام الجديد 2023 على عائدات بنحو 23 مليار جنيه وهى أكبر زيادة من فبراير 2022 وحتى فبراير الماضي على الإطلاق.