شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 17021 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 3098 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 20374 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 7105 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 3030 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 4586 نقطة.