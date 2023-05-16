سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 16-5-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء، الموافق 16-5-2023، مقابل الجنيه المصري، في بداية التعاملات الصباحية عند مستويات 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديث للموقع الرسمي للبنك المركزي المصري على أسعار العملات الأجنبية والعريبة أمام نظيرها المصري.

ونشر موقع "جريدة المال" سعر الدولار مقابل الجنيه وفقا لشاشات التداولات اللحظية للعملات داخل فروع البنوك العاملة السوق المحلية المصرية.

وصلت مستويات سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري عند مستويات 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

يعرض ثاني أكبر المصارف الحكومية في السوق من حيث رأس المال “بنك مصر” سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

أظهرت التعاملات الصباحية وصول سعر الدولار أمام الجنيه ببنك الكويت الوطني إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

أظهرت شاشات التداولات اللحظية وصول سعر الدولار أمام نظيرها في السوق المحلية ببداية التعاملات الصباحية ببنك الاستثمار العربي إلى 30.85 جنيه، و30.95 جنيه على التوالي.

جاءت سعر الدولار داخل فروع بنك البركة الإسلامي في بداية التعاملات الصباحية مقابل الجنيه المصري عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

يفتتح البنك المصري الخليجي تعاملاته الصباحية على سعر عملة الولايات المتحدة أمام الجنيه المصري عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع

كما أظهرت التعاملات الصباحية استقرار سعري شراء وبيع الدولار أمام نظيره الجنيه المصري عند مستويات 30.85 جنيه ، و30.95 جنيه على التوالي.

يعرض بنك كريدي أجريكول سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

عرض بنك أبوظبي التجاري سعر صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري على نفس مستويات أمس عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

داخل أكبر البنوك الخاصة في السوق المحلية وصل سعر العملة الخضراء أمام الجنيه إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وصل سعر صرف الدولار أمام الجنيه داخل المصرف العربي الدولي إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.