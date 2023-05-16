شكرا لقرائتكم خبر عن إلزام 100 شركة بتطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - نشر "خطوات الإدراج على البيئة الفعلية للمنظومة" على الموقع الإلكتروني للمصلحة - على الممولين الملزمين بالمرحلة الثانية ( الفرعية الأولى) من المنظومة بضرورة تنفيذ هذه الخطوات اعتبارا من تاريخ الإلزام بالمنظومة

قال مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه بالتزامن مع تطبيق المرحلة الثانية لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، وإلزام عدد (100) جهة/ شركة بتطبيق المنظومة اعتبارًا من 15 مايو 2023 ( كمرحلة فرعية أولى )، قامت المصلحة بنشر "خطوات الإدراج على البيئة الفعلية للمنظومة"، على الموقع الإلكتروني للمصلحة، لافتًا إلى أنه يمكن الإطلاع على هذه الخطوات وتحميل الملف الخاص بها خلال الدخول على الرابط التالي

https://eta.gov.eg/sites/default/files/2023-05/payroll-listing-steps.pdf

وطالب رئيس مصلحة الضرائب المصرية الممولين الملزمين بالمرحلة الثانية (الفرعية الأولى) من المنظومة بضرورة رفع "خطوات الإدراج على البيئة الفعلية للمنظومة" من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة، مشددًا على ضرورة التزامهم بتنفيذ هذه الخطوات اعتبارًا من تاريخ الإلزام بالمنظومة.

وأوضح مختار توفيق أن منظومة مشروع توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، تهدف إلى تسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات وتعزيز الالتزام الضريبي، وتمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الإطلاع على مفردات مرتباتهم ومقدار الضريبة المستحقة وفقاً للقواعد المتبعة، مضيفًا أن المنظومة تساعد على تحقيق الشفافية بين الأطراف المختلفة (الموظفين، أصحاب الأعمال، مصلحة الضرائب، التأمينات الإجتماعية، التأمين الصحي، إلخ...)، من خلال توحيد مصادر البيانات في منظومة موحدة، والتأكيد علي صحة النتائج، مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب المصرية تقوم بتقديم الدعم الفني اللازم وكافة وسائل المساعدة للشركات المشاركة في مرحلة التشغيل التجريبى للمنظومة لمساعدتهم في التكامل معها بكل سهولة ويسر.

وأشار مختار توفيق إلى أنه وفقًا لقرار وزير المالية رقم ( 175 ) لسنة 2023 بتطبيق المرحلة الثانية للمنظومة، تم إلزام عدد (100) جهة/ شركة بتطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات اعتبارًا من 15 مايو 2023 (كمرحلة فرعية أولى)، كما سيتم إلزام عدد (200) جهة/ شركة بتطبيق المنظومة اعتبارًا من 15 يونيو 2023، (كمرحلة فرعية ثانية)، موضحًا أنه يمكن الإطلاع على قرارات الإلزام والأدلة التعريفية الخاصة بالمنظومة، وتسجيل الندوات التعريفية التي تعقدها المصلحة من خلال الدخول على دليلك للتعامل مع منظومة توحيد احتساب ضريبة المرتبات والأجور " على الرابط التالي

https://www.eta.gov.eg/ar/content/payroll-services

ومن الجدير بالذكر أن مركز الاتصالات المتكامل يتلقي الاستفسارات على 16395، وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي، يرجى الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.