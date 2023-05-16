شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب ينخفض 720 جنيها منذ بداية الأسبوع ليسجل 18320 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الجنيه الذهب فى مصر هبوط ملحوظ منذ بداية الأسبوع الحالي لينخفض من 19040 إلي 18320 جنيها ليكون إجمالي الهبوط 720 جنيها وذلك بسبب استمرار انخفاض سعر الذهب في مصر لكافة الأعيرة المتداولة مع عدة تغيرات شهدها السوق أهمها إطلاق الحكومة قرار يسمح باستيراد الذهب بدون جمارك للمصريين العاملين بالخارج.

وانتهت شعبة الذهب وتصنيع المعادن الثمينة التابعة لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، من مقترح سيجرى تقديمه للجهات المختصة بفرض رسوم على السبائك من وزن 1 جرام وحتى وزن 100 جرام، بهدف رفع تكلفة السبائك من أجل افساح الطريق أمام صناعة المشغولات الذهبية.

وقال ممدوح عبد الله، عضو مجلس إدارة الشعبة، أن صناعة المشغولات الذهبية تعانى بقوة فى الفترة الحالية بسب العزوف عن شراء المشغولات والاتجاه لشراء السبائك، وهذا يؤثر سلباً على الصناعة المحلية، لأن مصانع المشغولات كثيفة العمالة، وفكرة استمرار انهيار المبيعات تؤثر سلبًا على قدرات المصانع فى سداد الالتزامات عليها.

وأكد ممدوح عبد الله فى تصريحات خاصة، على ضرورة التدخل لإنقاذ صناعة المشغولات، حيث أنه يوجد تراجع كبير فى حجم إنتاج المشغولات الذهبية بنحو 70 إلى 80% خلال الفترة الحالية بسبب هبوط الطلب لصالح السبائك والجنيهات، الأمر الذى يستدعى فرض رسوم على السبائك بكافة أوزانها وحتى 100 جرام.