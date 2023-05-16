عيار 21 أقل من 2300 جنيه.. انخفاض سعر الذهب مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع بداية التعاملات، حيث تراجع الجرام 20 جنيها، مقارنة بمستواه مساء أمس.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي"

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1520 جنيها للجرام.

وتراجعت سعر الذهب عيار 18 إلى 1954 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 2280 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2606 جنيهات للجرام.

كما هبط سعر الجنيه الذهب إلى 18240 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 2007 دولارا في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بزيادة قدرها نحو 0.46% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس الاثنين، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.