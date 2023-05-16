شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة: الحكومة حريصة على تشجيع شركات السيارات العالمية للاستثمار فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة اجتماعاً مع وفد شركة مرسيدس-بنز إيجيبت، برئاسة جيرد بيترليش الرئيس التنفيذي للشركة، حيث استعرض اللقاء خطط ورؤى الشركة لتعزيز تواجدها بالسوق المصرى، حضر اللقاء الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجارى.

وقال الوزير إن الوزارة حريصة على تقديم كافة اوجه الدعم للاستثمارات الأجنبية العاملة في السوق المصري لاسيما فى ظل مناخ الأعمال الملائم الذي تتمتع به مصر وبفضل الاجراءات التي اتخذتها الدولة لتشجيع وتعزيز بيئة الاستثمار والسعي لتوطين الصناعة المحلية وعلى رأسها صناعة السيارات، مشيرا إلى حرص الوزارة على التواصل الدائم مع الشركات المستثمرة بالسوق المصري للتعرف على مطالبها وتقديم استجابات فورية لهذه المطالب من خلال الوزارة والجهات التابعة لها وبالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية بالدولة .

وأشار سمير إلى حرص الحكومة على جعل السوق المصري مركزاً لإنتاج سيارات مرسيدس لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير للسوقين الإقليمي والقاري لاسيما وان الشركة لها باع طويل في الإنتاج بالسوق المصري كما تتمتع بمكانة خاصة ورائدة في مجال تصنيع السيارات، لافتا الى ان الحكومة تعمل على تشجيع وتطوير صناعة السيارات والصناعات المغذية لها من خلال توفير حزم تحفيزية للشركات المحلية والعالمية لتعميق التصنيع المحلي.

ومن جانبه أوضح جيرد بيترليش الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس-بنز إيجيبت حرص الشركة على استمرار نجاحها في مصر والذى يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الشركة بالسوق المصري باعتباره أحد أهم الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس-بنز إيجيبت ان الشركة اجرت مؤخرا توسعات بالسوق المصري تضمنت انشاء المركز اللوجستي للشركة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والذي يقدم مجموعة متكاملة من الخدمات المتطورة بما في ذلك خدمات التخزين وإدارة مخزون السيارات المستوردة، كما يسهم في تبسيط العمليات التشغيلية للشركة وزيادة تواجدها في السوق المصري.