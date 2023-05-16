انهيار أسعار الذهب.. والجرام يخسر أكثر من ٢٥٠ جنيه في أيام.. تعرف على الأسباب

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تراجعت أسعار الذهب، في التعاملات المسائية، الثلاثاء، بقيمة ٢٥ جنيها، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعًا في الأسواق 2275 جنيه للجرام.

يأتي ذلك بعد أن أطلقت البورصة الأحد، خدمة نشر أسعار الذهب في مصر على موقعها الإلكتروني بدءا من اليوم، وأعلنت السعر الاسترشادي لجرام الذهب عيار 24 في الأسواق المحلية.وبحسب السعر المعلن على البورصة، فإن سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) سجل اليوم 2652.08 جنيه، بينما سجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) 2698.52 جنيه.

وكان الذهب قد تراجع من 2550 إلى مستويات 2275 جنيها للجرام، وسط توقعات بمزيد من التراجع مع انتظام دخول الذهب مع العائدين من الخارج عقب الغاء كافة الرسوم الجمركية مع استثناء ضريبة القيمة المضافة.

جاء قرار الحكومة المصرية بإعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى لمدة 6 أشهر بخلاف ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، وذلك في ظل الحرص على تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق الذهب وذلك بعد التحركات الاستثنائية في أسعار الذهب الفترة الأخيرة.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها، الأخير، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس (2%) ليصل إلى 18.75%.

يأتي ذلك بعد أيام من قرار البنك الفيدرالي الأمريكي يرفع معدلات الفائدة بنسبة 0.25% بما يتماشي مع التوقعات، مؤكدا أن التضخم لا يزال مرتفعا.

ويأتى القرار الأمريكي لرفع الفائدة للمرة التاسعة على التوالي إلى نطاق 4.75% لـ 5%.

ويعد سبب ارتفاع المعدل السنوى للتضخم الأساسى هو ارتفاع أسعار السلع والخدمات - إلى 40.3% خلال شهر فبراير 2023 مقارنة مع 31.2% فى يناير الماضى.

ويعاني سوق الذهب من ركود شديد وعدم إقبال على الشراء منذ فترة كبيرة.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، ويميل المعدن الأصفر للاستفادة من التحفيز الاقتصادي لأنه يعتبر إلى حد كبير أداة تحوط ضد التضخم وتراجع العملات.

وجاء متوسط أسعار الذهب، الثلاثاء، في الأسواق، كالتالي:

عيار 18 يسجل 1950 جنيها.

عيار 21 يسجل 2275 جنيه .

عيار 24 يسجل 2600 جنيها.

الجنيه الذهب 18200 جنيها.

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.

وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الشهور الماضية، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا.