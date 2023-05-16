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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استثمارية طرحتها أمانة منطقة نجران في مختلف المجالات، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي «فرص».

وأوضحت الأمانة أن الفرص تتمثل في إنشاء وتشغيل وصيانة المدينة الصناعية الجديدة، ومجمعات تجارية وسكنية، وبنك تجاري، وصرافات، وإنشاء مدارس عالمية بحي الروضة، وإنشاء وتشغيل وصيانة فندق تراثي، وعدد من المقاهي والمطاعم، وملاعب كرة قدم، وتشغيل مركز الفعاليات والمؤتمرات، وإنشاء وتشغيل وصيانة موقع تجمع وخدمة السيارات، وممشى، ومسلخ، وقصر أفراح، وتشغيل مختبرات المواد والجودة، وتشغيل وصيانة 30 حظيرة أغنام، ونقطة لبيع الطيور بحي ماقان.

ودعت الأمانة المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالاستثمار إلى الاطلاع على بوابة الاستثمار في المدن السعودية «فرص».