دعم 90% من تكاليف تدريب الكوادر الوطنية في مجال صناعة الأدوية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع صندوق تنمية الموارد البشرية اتفاقية دعم مع شركة السعودية للقاحات الطبية؛ لتدريب وتنمية مهارات الكوادر الوطنية في مجال تطوير وصناعة اللقاحات الطبية والأدوية الحيوية؛ والإسهام في توظيفها وفقا لمسار التدريب المهني في الصندوق؛ وذلك سيرا مع خطط التنمية الوطنية الراهنة؛ ودعما لمبادرات رؤية المملكة 2030.

ووفقا للاتفاقية؛ يدعم الصندوق نسبة 90% من تكاليف التدريب، ونسبة 50% من مكافآت المتدربين على ألا يتجاوز مبلغ دعم الصندوق للمكافأة 2000 ريال وفق الآلية المعتمدة لدعم تدريب الباحثين عن عمل المرتبطة بالتوظيف.

وتنص الاتفاقية على المشاركة في دعم تكاليف التدريب في البرنامج التدريبي المحدد في مجال التصنيع الحيوي؛ بهدف تأهيل الباحثين والباحثات عن عمل للالتحاق بالوظائف الإدارية والتشغيلية في المجال.

وتؤكد اتفاقية الدعم؛ على أهمية التعاون في مجال تقديم حلول التدريب للكوادر الوطنية؛ للإسهام في نمو صناعة اللقاحات الطبية والأدوية الحيوية على الصعيد المحلي؛ من خلال إمدادها بالقوى الوطنية المؤهلة والمدربة؛ تحقيقا لمستهدفات الصناعة في القطاع الصحي.

واتفق الطرفان؛ على تشكيل فريق عمل مشترك لتفعيل مجالات التعاون؛ ورفع تقارير دورية وتوصيات بشأن سير العمل.

اتفاقية تدريب وتوظيف في مجال صناعة الأدوية

بين :







صندوق تنمية الموارد البشرية



الشركة السعودية للقاحات الطبية



تنص على:





المشاركة في دعم تكاليف التدريب في مجال التصنيع الحيوي.



تأهيل الباحثين للالتحاق بالوظائف الإدارية والتشغيلية في المجال.



دعم الصندوق:





90 % من تكاليف التدريب



50 % من مكافآت المتدربين



لا يتجاوز مبلغ الدعم للمكافأة 2000 ريال



اتفق الطرفان على: