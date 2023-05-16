5 اتفاقيات لتطوير 4 مخططات وتشييد 6265 وحدة في مكة وجدة وعنيزة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان توقيع 5 اتفاقيات بين عدد من الشركات والصناديق المالية والاستثمارية، لتطوير 4 مخططات سكنية على مساحة إجمالية تصل إلى 3.39 ملايين م2، وتشييد 6265 وحدة سكنية في مكة المكرمة وجدة ومحافظة عنيزة.

وأوضح وكيل الوزارة لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري عبدالرحمن الطويل، أن الاتفاقيات تأتي في إطار حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على تعزيز الشراكات مع المطورين العقاريين، وتحقيق التكامل مع شركات القطاع الخاص لدفع عجلة النمو بالقطاع العقاري، والسعي نحو تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - برفع نسبة التملك للأسر السعودية إلى 70% بحلول عام 2030.

وأفاد أن المشروعات السكنية ستسهم في زيادة المعروض السكني في عدد من مدن ومحافظات المملكة، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لتوفير بيئة استثمارية محفزة تسهم في ضخ مزيد من المشاريع السكنية، وإيجاد أفضل الحلول والممكنات للارتقاء بمخرجات المشاريع العقارية، ورفع جودة المنتجات السكنية في قطاع التطوير العقاري.

وتستهدف الاتفاقيات تطوير 4 مخططات سكنية، وهي: (مخطط روابي العسيلة في مدينة مكة المكرمة، ومخطط الشروق في مدينة جدة، ومخططي حطين والريم في محافظة عنيزة بمنطقة القصيم ).

اتفاقيات تشييد وتطوير عقارية

