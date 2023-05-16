شكرا لقرائتكم خبر 5 اتفاقيات لتطوير 4 مخططات وتشييد 6265 وحدة في مكة وجدة وعنيزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح وكيل الوزارة لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري عبدالرحمن الطويل، أن الاتفاقيات تأتي في إطار حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على تعزيز الشراكات مع المطورين العقاريين، وتحقيق التكامل مع شركات القطاع الخاص لدفع عجلة النمو بالقطاع العقاري، والسعي نحو تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - برفع نسبة التملك للأسر السعودية إلى 70% بحلول عام 2030.
وأفاد أن المشروعات السكنية ستسهم في زيادة المعروض السكني في عدد من مدن ومحافظات المملكة، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لتوفير بيئة استثمارية محفزة تسهم في ضخ مزيد من المشاريع السكنية، وإيجاد أفضل الحلول والممكنات للارتقاء بمخرجات المشاريع العقارية، ورفع جودة المنتجات السكنية في قطاع التطوير العقاري.
وتستهدف الاتفاقيات تطوير 4 مخططات سكنية، وهي: (مخطط روابي العسيلة في مدينة مكة المكرمة، ومخطط الشروق في مدينة جدة، ومخططي حطين والريم في محافظة عنيزة بمنطقة القصيم ).
اتفاقيات تشييد وتطوير عقارية
- العدد 5 اتفاقيات
- تطوير 4 مخططات سكنية
- المساحة إجمالية 3.390.000 م2
- تشييد 6265 وحدة سكنية
- المخططات السكنية هي:
- روابي العسيلة في مدينة مكة
- الشروق في مدينة جدة
- حطين في عنيزة
- الريم في عنيزة
كانت هذه تفاصيل خبر 5 اتفاقيات لتطوير 4 مخططات وتشييد 6265 وحدة في مكة وجدة وعنيزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.