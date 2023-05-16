شكرا لقرائتكم خبر السعودية ترفع حيازتها من السندات الأمريكية إلى 116.2 مليار دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفعت السعودية حيازتها من السندات وأذون الخزانة الأمريكية للشهر الثاني على التوالي هذا العام لتصل في نهاية شهر مارس الماضي إلى 116.2 مليار دولار بزيادة 5.4 مليارات دولار مقارنة بشهر فبراير السابق بنسبة ارتفاع 4%، وبارتفاع سنوي قيمته 700 مليون دولار عن مارس 2022 بنسبة تراجع 0.6%.

ووفقا للتقرير الشهري لوزارة الخزانة الأمريكية، توزعت حيازة المملكة من السندات وأذون الخزانة الأمريكية إلى 103.2 مليارات دولار طويلة الأجل بنسبة 88.8% ونحو 13 مليار دولار سندات وأذون خزانة قصيرة الأجل بنسبة 11.2%

وبضخ المملكة 4.5 مليارات دولار جديدة في مارس الماضي تكون رفعت حيازتها من السندات وأذون الخزانة الأمريكية للشهر الثاني هذا العام بعد أن ضخت في فبراير الماضي 700 مليون دولار، ليبلغ إجمالي ما تم ضخه خلال الربع الأول من العام الجاري 5.2 مليارات دولار.

ووفقا للبيانات المنشورة أمس، فإن السعودية تأتي في المركز 17 عالميا بين أكبر المستثمرين في السندات وأذون الخزانة الأمريكية، فيما تأتي في مقدمة الدول العربية استثمارا في سندات الخزانة الأمريكية، تليها الإمارات بقيمة 61.5 مليار دولار في المركز 24 ثم الكويت في المركز 32 بقيمة 39.3 مليار دولار متساوية مع العراق.

وشهدت حيازة دول العالم المختلفة للسندات وأذون الخزانة الأمريكية ارتفاعا قيمته 229.6 مليار دولار خلال مارس 2023 لتصل إلى نحو 7.57 تريليونات دولار مقابل نحو 7.34 تريليونات دولار في فبراير 2023، حيث شهد شهر مارس رفع الصين لحيازتها من السندات الأمريكية لتصل إلى 869.3 مليار دولار بزيادة 20.5 مليار دولار حيث تحتفظ الصين بالمركز الثاني بعد اليابان كأكبر دولة في العالم لديها سندات وأذون خزانة أمريكية.

وتتصدر اليابان المستثمرين في السندات وأذونات الخزينة الأمريكية بمقدار 1.88 تريليون دولار، تليها الصين، ثم المملكة المتحدة بقيمة 714مليار دولار)، وبلحيكا بقيمة 336.5 مليار دولار، وجاءت لوكسمبرج بالمركز الخامس بقيمة 328.6 مليار دولار، تليها سويسرا بقيمة 305.4 مليارات دولا، ثم جزر كايمان بقيمة 288.5 مليار دولار، وتتبعها أيرلندا بقيمة 253.0 مليار دولار، وتايوان بقيمة 239.5 مليار دولار، وحلت الهند في المرتبة العاشرة بقيمة 237.9 مليار دولار