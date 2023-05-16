شكرا لقرائتكم خبر السعودية ترفع حيازتها من السندات الأمريكية إلى 116.2 مليار دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ووفقا للتقرير الشهري لوزارة الخزانة الأمريكية، توزعت حيازة المملكة من السندات وأذون الخزانة الأمريكية إلى 103.2 مليارات دولار طويلة الأجل بنسبة 88.8% ونحو 13 مليار دولار سندات وأذون خزانة قصيرة الأجل بنسبة 11.2%
وبضخ المملكة 4.5 مليارات دولار جديدة في مارس الماضي تكون رفعت حيازتها من السندات وأذون الخزانة الأمريكية للشهر الثاني هذا العام بعد أن ضخت في فبراير الماضي 700 مليون دولار، ليبلغ إجمالي ما تم ضخه خلال الربع الأول من العام الجاري 5.2 مليارات دولار.
ووفقا للبيانات المنشورة أمس، فإن السعودية تأتي في المركز 17 عالميا بين أكبر المستثمرين في السندات وأذون الخزانة الأمريكية، فيما تأتي في مقدمة الدول العربية استثمارا في سندات الخزانة الأمريكية، تليها الإمارات بقيمة 61.5 مليار دولار في المركز 24 ثم الكويت في المركز 32 بقيمة 39.3 مليار دولار متساوية مع العراق.
وشهدت حيازة دول العالم المختلفة للسندات وأذون الخزانة الأمريكية ارتفاعا قيمته 229.6 مليار دولار خلال مارس 2023 لتصل إلى نحو 7.57 تريليونات دولار مقابل نحو 7.34 تريليونات دولار في فبراير 2023، حيث شهد شهر مارس رفع الصين لحيازتها من السندات الأمريكية لتصل إلى 869.3 مليار دولار بزيادة 20.5 مليار دولار حيث تحتفظ الصين بالمركز الثاني بعد اليابان كأكبر دولة في العالم لديها سندات وأذون خزانة أمريكية.
وتتصدر اليابان المستثمرين في السندات وأذونات الخزينة الأمريكية بمقدار 1.88 تريليون دولار، تليها الصين، ثم المملكة المتحدة بقيمة 714مليار دولار)، وبلحيكا بقيمة 336.5 مليار دولار، وجاءت لوكسمبرج بالمركز الخامس بقيمة 328.6 مليار دولار، تليها سويسرا بقيمة 305.4 مليارات دولا، ثم جزر كايمان بقيمة 288.5 مليار دولار، وتتبعها أيرلندا بقيمة 253.0 مليار دولار، وتايوان بقيمة 239.5 مليار دولار، وحلت الهند في المرتبة العاشرة بقيمة 237.9 مليار دولار
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية ترفع حيازتها من السندات الأمريكية إلى 116.2 مليار دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.