وزير الموارد

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وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين السعودية وإندونيسيا، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، ونقل مستوى التعاون إلى آفاق جديدة بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.
وتم خلال اللقاء استعراض جهود المملكة في قطاع العمل، ودورها الريادي في حماية وحفظ حقوق العمالة في سوق العمل السعودي، والمكانة العالمية التي حققتها المملكة في ظل رؤية المملكة 2030.
حضر اللقاء من الجانب السعودي معالي نائب الوزير لقطاع العمل الدكتور عبدالله أبو ثنين، وعدد من قيادات الوزارة.
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