بنك التنمية

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ويقدم ممثلو البنك تعريفا للزوار بخدماته التمويلية وغير التمويلية للأفراد والقطاعات الخاصة وغير الربحية مع توضيح لجميع البرامج الادخارية للإسهام في التنمية الاجتماعية، وبناء الشراكات، ونشر الوعي المالي وتعزيز ثقافة العمل الحر لدى شرائح المجتمع كافة.
وقدم فريق البنك للزوار شرحا لمنتجات التمويل للأفراد في مجالات العمل الحر، والتمويل الاجتماعي، والأسر المنتجة، إضافة لستة منتجات تمويلية للأعمال للمنشآت الجديدة والناشئة والتميز، ورواد الأعمال، ومنشآت التقنيات المالية.
واطلع الزوار على أهداف البنك التي تتمثل في تقديم تمويل بدون فائدة وخدمات غير مالية للمشاريع المتناهية الصغر، تشجيعا لأصحابها على مزاولة الأعمال والمهن بأنفسهم ولحسابهم الخاص، إضافة لتقديم تمويل اجتماعي بدون فوائد لذوي الدخل المحدود من المواطنين لمساعدتهم للتغلب على صعوباتهم المالية.
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