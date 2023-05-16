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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزارة التجارة افتتحت فرعا جديدا بمحافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة؛ لتقديم خدمات قطاع الأعمال وخدمات المستهلك للمستفيدين في محافظة ينبع والمحافظات والمراكز المجاورة والتابعة لها.

يأتي ذلك في إطار حرص واهتمام الوزارة بتقديم خدماتها بمفهوم حديث في مختلف مناطق المملكة، وتذليل جميع الصعوبات أمام العملاء، وإنهاء إجراءاتهم بكل يسر، إلى جانب إحكام الرقابة على الأسواق، وحماية المستهلكين، وتطبيق الأنظمة.

وتولي الوزارة اهتماما كبيرا بالعناية بالعملاء، من خلال قياس نسبة رضاهم عن الخدمات التي تقدمها، ومعرفة انطباعاتهم حول هذه الخدمات، حيث يشاركون في تقييمها بشكل دوري.