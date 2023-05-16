شكرا لقرائتكم خبر البديوي: دول مجلس التعاون ماضية في استكمال الربط السككي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أن دول المجلس والأمانة العامة لمجلس التعاون والهيئة الخليجية للسكك الحديدية ماضية في جهودها لاستكمال مراحل إنجاز الربط بين دول المجلس بالسكك الحديدية، والذي يمثل نقلة نوعية في الترابط والتكامل الخليجي المشترك.

جاء ذلك خلال مشاركته في معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية، وذلك خلال الفترة 15 - 16 مايو 2023، في مركز المعارض في دولة الإمارات في أبوظبي، بمشاركة عدد من صناع القرار في قطاع النقل العربي وعدد من كبار الشخصيات والرؤساء التنفيذيين لمشغلي السكك الحديدية الرئيسيين من جميع أنحاء المنطقة.

وأكد حرص قادة دول مجلس التعاون، على دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك لتعزيز التعاون, وصولا للتكامل المنشود في المجالات كافة، واتخذت دول المجلس خطوات مدروسة تهدف لتنسيق وتوحيد سياساتها واستراتيجياتها لبلورة إطار عمل جماعي قابل للتطبيق يلبي طموحات وتطلعات أبناء دول المجلس، وقد تمكنت دول المجلس من إنجاز العديد من مشاريع التكامل الاستراتيجية، كما أن جهود الأمانة العامة والهيئة الخليجية للسكك الحديدية والدول الأعضاء ماضية في استكمال مراحل إنجاز مشروع الربط بين دول المجلس بالسكك الحديدية والذي يمثل نقلة نوعية في الترابط والتكامل الخليجي المشترك لما لذلك من آثار إيجابية مباشرة على حركة التبادل التجاري البيني، وحرية التنقل للمواطنين والمقيمين فيما بين دول المجلس، إلى جانب دعم الاستثمارات المشتركة بين دول المجلس بما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي وتأثيره على الاقتصاد العالمي.

وقال «إن الدول الأعضاء والأمانة العامة والهيئة الخليجية للسكك الحديدية تتابع تنفيذ مشروع سكة الحديد لدول المجلس والذي يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع، حيث انتهت بعض الدول الأعضاء من بناء أجزاء من المشروع داخل أراضيها».

وأضاف «إنه في هذا الإطار يسرني أن أشكر وأبارك لدولة الإمارات الانتهاء من تشييد مسار السكة الحديد حتى الحدود مع المملكة التي انتهت ولله الحمد من تشييد أجزاء من المسار داخل أراضيها.