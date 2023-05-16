١١ جنيها عن كل جرام.. الجمارك تكشف كيفية احتساب ضريبة القيمة المضافة على الذهب القادم من الخارج

الشارقة - اميمة ياسر - بدأت جمارك مطار القاهرة الدولي تطبيق قرار إعفاء واردات الذهب برفقة الركاب القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية وذلك لمدة 6 أشهر.

ورغم أنه تقرر إعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية فإنه يتم تحصيل رسوم تبلغ نحو 11.20 جنيه على كل جرام تحت مسمى ضريبة القيمة المضافة على مصنعية جرام الذهب.

وأوضح خطاب مصلحة الضرائب المصرية المرسل إلى جمارك مطار القاهرة الدولي، طريقة حساب الجمارك لضريبة القيمة المضافة على كميات الذهب القادمة من الخارج، حيث تبلغ قيمة المصنعية على جرام الذهب 80 جنيها مصريا ويتم تحصيل نسبة 14% "ضريبة قيمة مضافة" من هذا المبلغ عن كل جرام ذهب.

وتضمن الخطاب مثالا توضيحيا لطريقة حساب قيمة ضريبة القيمة المضافة على المشغولات الذهبية، بافتراض أن المشغولات الذهبية الواردة تزن 200 جرام، فيكون حسابها كالآتي: 200 جرام 80 جنيها "قيمة المصنعية للجرام" = 16000 جنيه هي قيمة المصنعية، ويتم ضرب قيمة المصنعية في 14% (نسبة ضريبة القيمة المضافة) مقسومة على 100، وبذلك تكون قيمة ما يدفع على 200 جرام ذهب هو 2240 جنيها، وهذا يعني أن جرام الذهب الواحد يستحق عنه ضريبة قيمة مضافة بمقدار 11.20 جنيه.

وأشارت المصلحة للجمارك إلى أن هذه هي طريقة التعامل مع كميات الذهب القادمة من الخارج من مختلف دول العالم