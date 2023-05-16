شكرا لقرائتكم خبر 315 مختصا يشاركون في نقاش دراسات الدورة 11 لمنتدى الرياض الاقتصادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شارك 315 من رجال وسيدات الأعمال والمختصين والمهتمين في القطاعين العام والخاص، في مناقشات موضوعات الدراسات المقترح تقديمها خلال الدورة الـ11 لمنتدى الرياض الاقتصادي، التي ستقعد في 2024م.

وأكد رئيس مجلس أمناء المنتدى الدكتور خالد الراجحي أمس، أن ورشة العمل الرئيسية تشكل بداية التحضير لدراسات الدورة القادمة، مشيرا إلى تلقي المنتدى 456 مقترحا لقضايا اقتصادية من خلال الاستبيان الذي طرح على المختصين والمهتمين، حيث تم استخلاص 75 قضية بواقع 15 قضية لكل محور من محاور المنتدى الخمسة، إضافة إلى 63 قضية اقترحها المشاركون في الورشة.

وأوضح أن القضايا المقترحة تغطي المحاور الرئيسية للمنتدى، وهي البيئة التشريعية والسياسات والإجراءات، وقطاع الأعمال، والموارد البشرية، والموارد الطبيعية، والبنية التحتية، مبينا أنه تم اختيار قضية رئيسية وأخرى فرعية لكل محور من خلال التصويت، حيث سترفع لمجلس الأمناء لإقرارها وإعداد الدراسة حولها على يد بيوت خبرة متخصصة، وتقديمها كإحدى دراسات الدورة القادمة.

ونوه الراجحي للمناقشات التي شهدتها الورشة وما تم تقديمه من مرئيات خلال الفرق المختلفة، موضحا أن ما جرى اختياره من موضوعات كان على مستوى التوقعات من حيث تناولها لمواضيع مهمة تدعم وتعزز الاقتصاد الوطني، داعيا المشاركين إلى الاستمرار في حضور ورش مناقشة الدراسات التي سيتم اختيارها بغرض تجويد الأداء والخروج بتوصيات مهمة لكل دراسة.

وأفاد بأن المنتدى يتبنى نهجا علميا في اختيار الدراسات، بهدف خدمة برامج وخطط المملكة لتطوير وتحسين الاقتصاد الوطني، وتعزيز كفاءته ومقدرته التنافسية عالميا وإقليميا بما يتواكب مع أهداف رؤية السعودية 2030، مفيدا بأن ما يميز دورة المنتدى 11 هو توسيع دائرة المشاركة في اختيار قضايا الدراسات، واستقطاب قادة الفكر الاقتصادي من القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الأكاديمي، مشيرا إلى أنه سيتم اختيار أفضل الجهات البحثية والاستشارية لإعداد الدراسات المختارة بمواصفات عالية تحقق الهدف المرجو منها.