تخصيص موقعين لخامي الرمل والحصى في عسير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خصصت وزارة الصناعة والثروة المعدنية موقعين لخامي الرمل والحصى كمجمعين للأنشطة التعدينية في منطقة عسير، وهما: مجمع خام الرمل والحصى بوادي الثفن بمحافظة تثليث بمساحة 32.18 كلم2، ومجمع خام الرمل والحصى بوادي طية بمحافظة محايل بمساحة 0.91 كلم2.

وأوضح المتحدث الرسمي في وزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح، أن قرار الوزارة يؤكد حرصها على الحفاظ على المواقع التعدينية واستخدامها لما خصصت له، والحفاظ عليها من التجاوزات غير النظامية، مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثانية) من النظام دون الإخلال بحقوق أي ملكية خاصة ثابتة بسند نظامي صادر قبل تاريخ هذا القرار.

وأفاد بأن الوزارة تسعى إلى حوكمة قطاع التعدين وتعزيز شفافيته وزيادة ثقة المستثمرين فيه، إضافة إلى تحقيق عناصر الاستدامة للقطاع من خلال الاهتمام الذي أولته للمحافظة على البيئة والصحة والسلامة المهنية، وتحفيز المجتمعات المحلية على المشاركة في مسارات نمو قطاع التعدين وفقا لنظام الاستثمار التعديني.

وتهدف الوزارة إلى تنمية المناطق المجاورة للمجمعات التعدينية من خلال توظيف أبناء هذه المناطق في مشروعات التعدين، ورفع نسبة عمليات الشراء في الأسواق المحلية، ووضع خطط للتواصل الفاعل في المنطقة المحيطة بالمشروع، والتقيد بالاشتراطات البيئية اللازمة للمحافظة على مواقع الأنشطة التعدينية والمجتمعات المحيطة بها وإعادة التأهيل والإغلاق للمواقع التعدينية المستغلة.

تخصيص مواقع تعدين

