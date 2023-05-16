«معادن» تتفق مع إيفانهو على تأسيس شركة للاستكشاف في المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) اتفاقية البنود الرئيسة لشراء 9.9 % من أسهم شركة إيفانهو إلكتريك، وتأسيس شركة للاستكشاف في المملكة بنسبة متساوية، للإسهام في تنفيذ أحد أكبر برامج الاستكشاف في العالم.

وستتيح الاتفاقية المشتركة لمعادن حقوق استخدام تقنية المسح الجيوفيزيائي Typhoon TM «تايفون» الخاصة بشركة إيفانهو، التي ستسهم في تسريع عملية استكشاف المواقع التعدينية في المملكة، التي تقدر قيمتها بـ 1.3 تريليون دولار من المعادن.

وستسهم الخطوة في تدعيم رؤية السعودية 2030 التي تضع التعدين ركيزة ثالثة للاقتصاد السعودي. وداعما أساسيا لاستراتيجية معادن الطموحة التي تهدف إلى تعزيز نموها بمقدار 10 أضعاف بحلول عام 2040، واستغلال الموارد التعدينية في المملكة.

وستقوم معادن وإيفانهو إلكتريك بعمليات استكشاف على مساحات تقدر ب 48,500 كم2 من المواقع المرخصة في السعودية، وتعد هده المساحة أكبر من مساحة الدنمارك، وتهدف إلى اكتشاف معادن جديدة، كالنحاس والنيكل والذهب والفضة، وغيرها من المعادن الاستراتيجية.

وستتمكن معادن من توظيف تقنية «تايفون» التي تعد ثورة في عمليات المسح الجيوفيزيائي ومعالجة البيانات بالأبعاد الثلاثية (CGI).

وستستحوذ معادن بموجب الاتفاقية على ما يقرب من 10.2 ملايين سهم عادي في شركة إيفانهو إلكتريك، ما يمثل حصة قيمتها 9.9 % في الشركة، مقابل 126.5 مليون دولار مع أحقية زيادة مساهمتها للحفاظ على ملكيتها البالغة 9.9 %، وسيتم تخصيص واستثمار 66 مليون دولار من أصل 126.5 مليون دولار لإنشاء شركة استكشاف في المملكة وتمويل أنشطتها وبرامجها الاستكشافية، إضافة إلى الحصول على ثلاث آلات من الجيل الجديد من «تايفون Typhoon»، كما ستمنح معادن الحق في تعيين مرشح لمجلس إدارة شركة إيفانهو إلكتريك.

وأشارت معادن إلى أن تشكيل المشروع المشترك والاستحواذ على 9.9 من أسهم إيفانهو إلكتريك لن يتم إلا بعد استيفاء شروط معينة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة معادن روبرت ويلت «إن الشركة تعمل على أحد أكبر برامج الاستكشاف التعديني في العالم بالشراكة مع إيفانهو إلكتريك، وهذه الاتفاقية بمثابة انطلاقة مهمة لاستكشاف الثروات المعدنية الكامنة في المملكة؛ لذلك نحن بحاجة إلى تنفيذ أنشطة المسح والاستكشاف بطرق أسرع وأكثر ذكاء، وتغطية المزيد من المساحات لتحقيق النمو الذي نهدف له على المدى الطويل، الأمر الذي ستمكننا منه تقنية Typhoon للمسح الجيوفيزيائي، حيث ستسهم التقنية في تسريع جهودنا الاستكشافية بمقدار ستة أضعاف وتقليل المخاطر المتعلقة بها، كما ستسهم في جعل المملكة مقرا مهما للاستكشاف التعديني على المستوى العالمي».

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لإيفانهو إلكتريك روبرت فريدلاند، عن سعادته بوضع اللمسات الأخيرة على شروط الاتفاقية مع معادن والبدء في العمل المهم للتنقيب عن المعادن في المملكة، والعمل مع معادن على أكبر برنامج استكشاف يتم تنفيذه على الإطلاق باستخدام نظام المسح الجيوفيزيائي الاستثنائي، مشيرا إلى أنه من خلال هذه التقنية التي تم تطويرها، إلى جانب برنامج التعلم الآلي التابع لشركة Computational Geoscience والكفاءة المشتركة لفريق الشركة ذي الخبرة العالية، وجميع الأدوات اللازمة لإجراء برنامج استكشاف تحويلي للمعادن الكهربائية والثمينة في المملكة.