شكرا لقرائتكم خبر استدعاء ملاك 3 منشآت قطاع غيار سيارات بالشرقية لوجود شبهة تستر تجاري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري تنفيذ جولاته التفتيشية على المنشآت المشتبه تورطها في ارتكاب جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر في قطاع غيار السيارات بالمنطقة الشرقية، وذلك بناء على الدلالات ومؤشرات الاشتباه بالتستر.

وأوضح البرنامج في بيان أمس، أن الحملة أسفرت عن تفتيش 35 منشأة تجارية، واستدعاء ملاك 3 منشآت لوجود شبهة تستر تجاري، إضافة إلى إغلاق منشأة لهروب العمالة أثناء عملية التفتيش، وضبط عمالة مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل.

وأفاد بأن الحملة الرقابية شاركت فيها وزارات (التجارة، الداخلية، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الشؤون البلدية والقروية والإسكان)، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة بشرطة المنطقة الشرقية.

وأشار البرنامج إلى أنه تمت إحالة المخالفين إلى الجهات المعنية للتحقق، وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم في حال ثبوتها، إذ تصل عقوبات نظام مكافحة التستر التجاري إلى السجن مدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة مالية 5 ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة، بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.

إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاما وهي: إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة، وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.

نتائج الحملة

