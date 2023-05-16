شكرا لقرائتكم خبر عن «دوبيزل» تبدأ عملها بالسوق المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة الإعلانات المبوبة دوبيزل عن بدء عملها بالسوق المصري، حيث تخطط لتقديم تجربة رائدة ومميزة للبائعين والمشترين في السوق المحلي، وذلك في إطار خبرتها في مجال الإعلانات المبوبة، وتواجدها في عدد من الأسواق الدولية.

تأسست دوبيزل مصر عام 2005 في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونجحت في تكوين علامة تجارية ذات شهرة واسعة لتنجح في جذب 4.7 مليون زيارة شهريا، كما نجحت في التوسع خارج دولة الإمارات لتنتشر في 8 أسواق جديدة أبرزها مصر ولبنان والمملكة العربية السعودية، وذلك بفضل تجربتها المميزة والدعم الكبير للتكنولوجيا في الإمارات.

وتعد دوبيزل واحدة من أكبر المنصات في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تمتلك خبرة قوية من العمل في 8 دول أخرى، وتمتلك المنصة خطة غير تقليدية لتوصيل تجربتها وتقديم وظائف وخدمات متنوعة للبائعين والمشترين في مصر، كما أكدت المنصة أنها تخطط لتقديم تجربة تسوق وبيع وشراء جديدة أكثر ثراء لكافة الأطراف من البائعين والمشترين بالسوق المصري.

وساهم نجاح دوبيزل في جذب اهتمام المستثمرين في المنطقة، مما أدى لاندماجها مع مجموعة أوليكس عام 2020، وأدى هذا الاندماج لظهور كيان جديد قوي يتمتع بالقدرة على الاستفادة من خبرات ومهارات كلا الشركتين، كما أسهم في تقديم تجربة مميزة للعملاء على مدار سنوات عديدة.

وأكدت دوبيزل مصر أنها توفر للمشترين والبائعين فرصًا جديدة يوميا، وتعد عودتها للعمل في مصر خطوة قوية نحو تقديم تجربة نجاح جديدة حول الطريقة التي يتم من خلالها خدمة البائعين والمشترين معًا، بالإضافة إلى تعزيز تجربة المعاملات الشاملة بين الطرفين، لافتة إلى أن حجم التحول الرقمي والتطور التكنولوجي والمناخ الاستثماري الجاذب كلها عوامل تعزز خطة الشركة للنجاح في مصر.