شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط 11 قطاعًا بالبورصة بجلسة الثلاثاء على رأسها "الشحن" بنسبة 3.4% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ تراجع 11 قطاعًا على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 3.4%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.9%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1%، وهبطت قطاعات العقارات، والمنسوجات والسلع المعمرة، والأغذية والمشروبات والتبغ، بنسبة 0.9%، وانخفض قطاعي المقاولات والإنشاءات الهندسية، والتجارة والموزعون بنسبة 0.8%.

كما تراجع قطاعا البنوك، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.6%، وأخيرًا قطاع مواد البناء بنسبة 0.3%، فيما ارتفعت قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية، والرعاية الصحية والأدوية، والسياحة والترفيه، والخدمات التعليمية بنسبة 0.9%، 0.5%، 0.1%، 0.01%، على التوالي، بينما استقر قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.110 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 538.6 مليون ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 77.5 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.11% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.78%، والعرب على 7.11%، واستحوذت المؤسسات على 32.23% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.76%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 6.2 مليون جنيه، 71.6 مليون جنيه، 141.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 28.9 مليون جنيه، 37.9 مليون جنيه، 152.6 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 17033 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 3095 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 20369 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 7116 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 3022 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 4580 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 3743 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.30% ليغلق عند مستوى 1267 نقطة.