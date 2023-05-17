شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "جهاز 6 أكتوبر" يتفقد أعمال المرافق الجارية بمنطقة الحزام الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، والمهندس حسين إلهامى، نائب رئيس الجهاز، بتفقد مشروعات تنفيذ أعمال المرافق المختلفة (طرق - مياه - رى - صرف صحى) بمنطقة (الحزام الأخضر)، والتي تهدف إلى إنشاء مجتمع عمراني متكامل على مساحة إجمالية ١٢٤٩٤ فدانا لجميع المراحل.

وأشار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إلى أن الحزام الأخضر يضم منطقة 1 من أحواض (١ - ١٦) وتشمل تنفيذ مشروعات أعمال المرافق الرئيسية والفرعية ( طرق - صرف صحى - شبكة مياه - شبكة رى)، وتنفيذ ٥ محطات رفع صرف صحي لخدمة المنطقة، كما تم الانتهاء من إعداد الدراسات والتنسيقات المطلوبة لطرح عملية تنفيذ الأعمال الصناعية اللازمة (كوبرى سيارات) أعلى منطقة حرم سوميد ومسار القطار الكهربائى السريع المار بالمنطقة، وذلك لربط مناطق الحزام الأخضر المختلفة وتنفيذ طريق بوليفارد بعرض ٥٠ مترا كمحور رئيسي يربط قطاعات الحزام الأخضر.

وأضاف أن منطقة الحزام الأخضر تشتمل أيضاً على منطقة 2 من أحواض (١٧ - ٢٤) وجارٍ بها تنفيذ مشروع تنفيذ المرافق الرئيسية (طرق - صرف صحى - شبكة مياه - شبكة رى )، ويتضمن المشروع أيضا تنفيذ محطة رفع مياه بحوض ١٧ بطاقة ١٠٨٠ متر مكعب/يوم، بالإضافة إلى ٤ عدًّايات دفع نفقي (خطي انحدار صرف صحي - خط مياه شرب - خط ري) أسفل الطريق الدائري الأوسطي.

وأوضح رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر أنه في إطار استكمال أعمال التنمية والتطوير لمنطقة الحزام الأخضر، جارٍ الإعداد للبدء فى جميع الأحواض المتبقية تباعاً، موجهاً الشركة القائمة بتنفيذ الأعمال بضرورة العمل بكامل طاقتها في كل المواقع وسرعة دفع معدلات الأداء للانتهاء من الأعمال فى التوقيتات الزمنية المحددة، وتطبيق أفضل معايير الجودة فى التنفيذ والمواصفات الفنية المقررة.

جدير بالذكر أنه رافق رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر في جولته، كل من المهندس عمرو الشهاوى والمهندس راضي خليل، معاونا رئيس الجهاز، والمهندس رمضان سالم، المشرف على مشروعات الحزام الأخضر.