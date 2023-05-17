شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مركز تكنولوجيا وابتكار لشركة PwC البريطانية بمصر باستثمارات 10ملايين دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مركز مصر للتكنولوجيا والابتكار (ETIC) التابع لشركة "بى دبليو سي" (PwC) البريطانية والرائدة عالميا فى مجال الاستشارات والخدمات المهنية؛ والذى تم تجهيزه فى القاهرة باستثمارات 10 مليون دولار. وتستهدف الشركة من خلاله ابتكار الحلول الرقمية وتطبيقها فى مجالات رئيسية مثل خدمات السحابة وتحليلات البيانات والأمن السيبرانى، وإتاحتها فى السوق المصرى وتصديرها لعملاء الشركة فى أسواق الشرق الأوسط وأوروبا.

وقام مركز مصر للتكنولوجيا والابتكار (ETIC) بتعيين 400 خبير تكنولوجى حتى الآن. ويوفر المركز 5000 فرصة عمل حتى 2025، كما سيحقق صادرات رقمية بقيمة 300 مليون دولار على مدار 3 سنوات.

وسيعمل خبراء التكنولوجيا فى المركز مع فرق "بى دبليو سي" الاستشارية فى جميع أنحاء الشرق الأوسط، والمملكة المتحدة وألمانيا وهولندا لتطوير حلول تقنية تركز على التطبيقات الخاصة بالمؤسسات، بما يسهم فى دعم نمو أعمال شركة "بى دبليو سى" بمجالات علوم البيانات وتحليل البيانات، والأمن السيبرانى، والذكاء الاصطناعي.

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن اهتمام الشركات العالمية ومن بينها شركة "بى دبليو سى" للاستثمار فى مصر وتوظيف الشباب المصرى فى مراكزها المتخصصة فى تطوير التكنولوجيات المتقدمة يعكس المكانة المتميزة لمصر على الخريطة العالمية لتطوير وتصدير التكنولوجيا المتقدمة وخدمات القيمة المضافة بنظام التعهيد ويؤكد على ثقة الشركات العالمية فى كفاءة الشباب المصرى؛ مشيرا إلى حرص الدولة على مضاعفة الصادرات الرقمية وتهيئة بيئة محفزة للاستثمار فى قطاع تكنولوجيا المعلومات والخدمات العابرة للحدود من خلال تقديم الدعم اللازم للشركات العالمية لتوسيع نطاق أعمالها بمصر، وتوفير بنية تحتية قوية، بالإضافة إلى توفير قاعدة من الكوادر المؤهلة على أعلى مستوى فى كافة التخصصات التكنولوجية.

ومن جانبه، علق جاريث بايلى السفير البريطانى فى مصر قائلاً: "أنا فخور للغاية برؤية بى دبليو سي، وهى شركة بريطانية وأحد أكبر مزودى الخدمات المهنية فى العالم، تفتتح مركزها الجديد للتكنولوجيا والابتكار هنا فى القاهرة. لا يمكن أن يأتى افتتاح هذا المركز فى وقت أفضل، حيث تواصل مصر المضى قدمًا فى رحلة التحول الرقمي. وسيقدم هذا المركز خبرة بى دبليو سى الواسعة فى الحلول الرقمية للأسواق المصرية والإقليمية، ودعم المؤسسات للتطوير والمنافسة على مستوى عالمى.

وأوضح المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" أن الهيئة تستهدف تعزيز تنافسية مصر فى مجال تصدير الخدمات عالية القيمة وخدمات القيمة المضافة من خلال جذب الشركات العالمية والمراكز المتخصصة فى المجالات المعرفية وخدمات البحث والتطوير الهندسى وتطوير البرمجيات مثل مركز مصر للتكنولوجيا والابتكار المتطور التابع لـ شركة "بى دبليو سى"، مشيرا إلى الدور الذى تقوم به الهيئة فى تطوير قدرات الكوادر البشرية والمهارات الرقمية المتخصصة، وجهود الترويج الدولى وعرض المزايا والمقومات الفريدة لمصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى قطاع التعهيد المصري.

وقال وائل مصطفى الشريك فى بى دبليو سى الشرق الأوسط ورئيس مركز مصر للتكنولوجيا والابتكار: "فى خضم الثورة الرقمية التى تشهدها مصر، يشرفنا أن نلعب دورًا فى أجندة التحول الرقمى فى البلاد. يعزز افتتاح المركز التزامنا ببناء مجتمع من المحللين الذين يطورون الحلول التى تدعم التكنولوجيا والتى تساعد فى إعادة تصور مستقبل الأعمال. بالإضافة إلى أنها تمثل خطوة مهمة للشركة منذ وجودها طويل الأمد فى مصر. ومع الجهود التى تبذلها الحكومة لتعزيز موقع مصر كوجهة مواتية وموثوقة لخدمات صناعة التعهيد وتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود، نحن على ثقة فى أن مركز مصر للتكنولوجيا والابتكار سيكمل القدرات الرقمية الحالية لـ"بى دبليو سى" فى مجال الابتكار على الصعيدين الإقليمى والعالمي".

ويأتى إنشاء مركز مصر للتكنولوجيا والابتكار التابع لـ شركة "بى دبليو سى" تماشيًا مع رؤيتها فى التوسّع بالمنطقة بشكل عام وفى مصر بشكل خاص. ولتعزيز التزام الشركة بتسريع التحول الرقمى فى جميع أنحاء المنطقة. كما أنه يأتى فى إطار استثمار الشركة المستمر وطويل الأجل فى التحول الرقمى والكفاءات الرقمية فى مصر، بالإضافة إلى دعم جهود الحكومة فى تعزيز القدرات التنافسية لمصر فى صناعة التعهيد والخدمات العابرة للحدود.

يذكر أنه خلال السنة الماضية، وقّعت "بى دبليو سى" مذكرة تفاهم استراتيجية مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) لتعزيز استثمار الشركة المتواصل فى قدراتها.

الجدير بالذكر أن شركة بى دبليو سى PwC هى شبكة شركات متواجدة فى 152 بلدًا ويعمل لديها ما يقارب 328 ألف موظف ملتزمون بتوفير أعلى معايير الجودة فى خدمات التدقيق والاستشارات والضرائب.